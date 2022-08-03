Скандал на выборах в Асбесте: единороссы пытаются снять конкурентов через суд

Сначала представители асбестовского отделения «ЕР» подали иск о снятии с выборов кандидатов от КПРФ, но отозвали его после консультаций. Позже был подан иск о снятии списка «Новых людей».

В сентябре параллельно с выборами губернатора Свердловской области в Асбесте пройдут выборы депутатов муниципальной думы. За полтора месяца до голосования в городе началось противостояние между представителями партий. Асбестовское местное отделение «Единой России» уже дважды обращалось в суд, чтобы оспорить решение избирательной комиссии о регистрации списков кандидатов от конкурирующих партий. Ситуация приобрела большой общественный резонанс.

Как пишет «Коммерсант-Урал», в июле в городе возникла заминка с регистрацией списка кандидатов от КПРФ. Сначала асбестовский избирком отказался заверять список кандидатов из-за сомнений в достоверности подписей, которыми были заверены протоколы партийной конференции. Скандал вышел на федеральный уровень. Через несколько дней областная избирательная комиссия признала решение асбестовских коллег незаконным.

После этого асбестовские единоросы попытались опротестовать выдвижение кандидатов от КПРФ на выборы. Но после консультаций с областным руководством иск был отозван.

— Мне позвонил Дмитрий Жуков (руководитель регионального исполкома ЕР), сказал, что КПРФ является парламентской партией, все свои действия осуществляет только с разрешения власти, а потому снимать их с выборов нельзя, даже по причине подделки документов, — сообщил изданию «Коммерсант-Урал» заместитель секретаря асбестовского отделения «Единой России» Дмитрий Александрин.

Сегодня стало известно, что асбестовское местное отделение «Единой России» направляло в городской суд еще один иск — об отмене решения горизбиркома, которым был заверен список партии «Новые люди». В списке кандидатов на выборы было пять предпринимателей. Один из них — Николай Лапин — сообщил, что претензии единороссов к его регистрации были связаны с тем, что он подал в избирком информацию о месте работы не с основным пакетом документов, а на день позже.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Новых людей», суд оставил иск без рассмотрения. По данным представителей партии, Андрей Еланцев, который подавал иск от лица единороссов, намерен оспорить судебное решение.

Свердловское отделение «Единой России» на момент публикации новости ситуацию не прокомментировало.

Отметим, Асбест с политической точки зрения считается одной из наиболее проблемных для власти территорий в Свердловской области. На прошлых выборах в муниципальную думу в 2017 г. большинство мандатов (11 из 21) получили представители КПРФ, единороссам досталось только 2 мандата. Сейчас из 19 депутатов 9 чел. представляют КПРФ, 4 чел. — «Единую Россию».

Ранее DK.RU писал о кандидатах, зарегистрированных на выборы губернатора Свердловской области. Пока их четыре: Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия – За правду»), Александр Демин («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР). Сегодня областная избирательная комиссия планирует зарегистрировать кандидата от «Единой России» Евгения Куйвашева.