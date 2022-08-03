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X5 Group построит в Екатеринбурге распредцентр «Чижика»

X5 Group построит в Екатеринбурге распредцентр «Чижика»
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Первый магазин сети «жестких дискаунтеров» в уральской столице заработает в третьем квартале 2022 г. Такие же магазины откроют в соседних Перми и Челябинске.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Сеть «жестких дискаунтеров» «Чижик» заходит на рынок УрФО. Как говорится в пресс-релизе компании X5 Group, в третьем квартале текущего года магазины этой сети откроются в Екатеринбурге, Перми и Челябинске. Таким образом, к концу года сеть будет присутствовать в 11 регионах (сейчас представлена только в Центральном федеральном округе и Башкортостане) и насчитывать до 500 магазинов (сейчас их 150).

Сколько именно магазинов «Чижик» откроется в Екатеринбурге, в пресс-службе X5 Group не уточнили. Эту информацию пообещали опубликовать позднее. Между тем, как уже писал DK.RU, один из первых магазинов этой сети в Екатеринбурге откроется в Ботаническом микрорайоне — там уже готовят помещение.

В пресс-релизе также указано, что в Екатеринбурге и Москве будут открыты новые распределительные центры для обеспечения работы сети «Чижик». Подробности в компании пока также не раскрывают.

Конкуренция среди магазинов с недорогими продуктами в Екатеринбурге растет. Ранее DK.RU сообщал, что в микрорайоне Птицефабрика открылся дискаунтер сети «Магнит»  «Моя цена». Всего в Свердловской области работает семь магазинов сети. Кроме этого представлены еще две сети магазинов низких цен — «Светофор» и «Доброцен». 

Отметим, в июле цены в продуктовых магазинах Свердловской области стали опускаться на уровень начала 2022 г. В некоторых торговых сетях даже вновь вернулись акции на отдельные позиции. Ритейлеры объясняют это не только тем, что срок годности этих продуктов в ближайшее время истечет, — за четыре месяца торговые сети подстроились под новую реальность и нашли, чем заменить многие позиции на полках.

Читайте также на DK.RU: Сеть «Ариант» ушла из Екатеринбурга по-английски

Автор: Елизавета Порошина
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