Эксперимент: на Среднем Урале построили первые солнечные электростанции

Станции появились в Артинском районе. Их строительством занималась группа компаний «Хевел». Власти считают технологию перспективной.

В Свердловской области завершили строительство первых в регионе солнечных электростанций. Инвестпроектом занималась группа компаний «Хевел». Суммарная установленная мощность объектов — 37,9 МВТ. Компания вложила в строительство объектов около 2,8 млрд руб. Станции расположены в Артинском районе.

Как сообщили ТАСС в министерстве энергетики и ЖКХ области, в связи с санкциями стоимость строительства электростанций не изменилась. Сейчас ведутся мероприятия по реализации схемы выдачи мощности станций. Ожидается, что их введут в эксплуатацию в 2023 г.

Ранее в министерстве энергетики и ЖКХ отмечали, что считают технологию перспективной. В случае, если проект окажется успешным, количество таких электростанций в регионе может увеличиться до 28 шт.

Ранее DK.RU писал, что подобными технологиями заинтересовался и ритейл. X5 Groop перевела на солнечную энергию один из своих магазинов «Пятерочка» в Первоуральске. Проект реализован совместно с энергосбытовой компанией «ЕЭС Гарант», объем солнечной электроэнергии составит 1 МВтч, это около 7% ежемесячного потребления торговой точки. В проекте используются ресурсы, выработанные на Переволоцкой СЭС в Оренбургской области/