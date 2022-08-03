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В этом году «Патра» увеличит производство пива на 10%. Но есть условие

В этом году «Патра» увеличит производство пива на 10%. Но есть условие
Иллюстрация: Департамент информполитики Свердловской области

Для поддержки производителя свердловские власти пообещали запустить в регионе производство алюминиевых банок. В России такие производства есть, но их недостаточно.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Правительство Свердловской области обсудит с потенциальными инвесторами возможность запуска производства алюминиевых банок. Об этом сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин в ходе визита на завод «Патра», принадлежащий Heineken.

Ежегодно отчисления предприятия в бюджет региона превышают 5,5 млрд руб. Задача правительства — помочь компании сохранить темпы производства, поэтому мы подбираем дополнительные меры поддержки в нынешней санкционной ситуации. Так, с участием Минпромторга РФ уже удалось решить проблему с дефицитом этикетки, сейчас необходимо решать крайне острый вопрос — дефицит алюминиевой банки. Такого производства в России недостаточно. Свердловская область потенциально может быть полигоном для размещения такого производства, так как исторически мы работаем с металлом, в частности, с алюминием, то есть, у нас есть существенные компетенции для этого, — цитирует Дмитрия Ионина департамент информполитики Свердловской области.

Между тем, пивоварня в Екатеринбурге намерена в текущем году увеличить выпуск своей продукции на 10%. По словам исполнительного директора ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» Георгиоса Полименакоса, санкции этому не помешают. 99% материалов, которые использует компания, производятся на локальном рынке. А вышедшие из строя детали сотрудники пивоварни печатают на собственном 3D принтере.

Ранее DK.RU писал, что Heineken также намерен вернуть на рынок уральский бренд с 20-летней историей. Пивоваренная компания намерена возобновить выпуск продукции под торговой маркой «Патра». Об этом топ-менеджеры компании рассказали на Петербургском международном экономическом форуме.

Между тем, стало известно, что в России поменяются названия любимых многими россиянами безалкогольных негазированных напитков. Как пишет портал JustMedia.ru, Coca-Cola  теперь будет называться «Добрый Cola», Fanta теперь будет называться «Добрый Orange», а Schweppes — «Rich тоник». Sprite, возможно, на время исчезнет из магазинов.

Автор: Елизавета Порошина
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