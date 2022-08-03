«Столб дыма до неба, 25 человек пропало»: сгорел склад Ozon на Новорижском шоссе

Полторы сотни человек и 80 единиц техники никак не могут потушить склад Ozon в Подмосковье. Тысячи людей эвакуированы, 50 тыс. кв. м товара и складских помещений полностью выгорело.

Пожар в подмосковном селе Петровское на складе Ozon на Новорижском шоссе никак не могут потушить сотрудники МЧС. Возгорание началось в обед 3 августа, причины пожара пока неизвестны. К тушению привлечено более 150 человек и 25 единиц техники, среди них три вертолета. Вечером стало известно, что 13 человек пострадали, двое из них госпитализированы. Более тысячи человек эвакуированы. К 19:00 появилась информация, что сотрудники экстренных служб не могут установить местонахождение порядка 25 работников горящего склада. Эти люди в день пожара вышли на работу, однако их мобильные телефоны недоступны.

«Резко щелчок раздался, пошел дым — неизвестно откуда. Потом сигнализация сработала, мы выбегаем через запасной выход. Личные вещи, все осталось там, в ячейке. Может, уже сгорело, не знаю», — рассказал сотрудник склада Роман Макаров. Еще один сотрудник, Максим Райлян, говорит, что нашел дорогу по памяти:

Много дыма было в коридоре, сложно было пройти, особо видно не было — по памяти уже шел. У нас там ведутся строительные работы, и, возможно, кто-то из строителей болгаркой или сваркой работал — и вот от этого пошло возгорание.

Как заявил онлайн-ритейлер Ozon, возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. Площадь складского комплекса составляет порядка 155 тыс. кв. м, стоимость такого объекта на рынке — 8-8,5 млрд руб., 2-3 млрд руб. может стоить оборудование, оценил потенциальный ущерб от пожара директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Russia Константин Фомиченко. Более 50 кв. м склада уже выгорело. Столб дыма поднимается на несколько сотен метров.

Ущерб от пожара на складе OZON превышает 10 млрд руб., сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Только по зданию ущерб может составлять от 1,2 до 2,8 млрд руб. Товар OZON был застрахован в компаниях, входящих в ВСС. Они уже приступили к оценке ущерба, выплаты будут произведены.

По словам экономиста, создателя инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко, у Ozon только в Москве больше 10 распределительных складов, поэтому из-за пожара на одном из них из оборота выйдет не более 10% товара и покупатели этого практически не заметят:

Выручка компании за 2021 год составила 178 млрд руб. На курс акций пожар обязательно повлияет, но уже через несколько дней цены нормализуются. А дальше всё будет зависеть от ситуации с возмещением ущерба поставщикам. Если у поставщиков через суд получится добиться возмещения ущерба, то вот это может очень сильно ударить и по бизнесу компании, и по курсу акций.

Покупатели, которые подозревают, что их товар шел со склада на Новой Риге, могут отменить заказ самостоятельно уже сегодня. Компания обязана вернуть деньги в течение десяти дней с момента требования покупателя. Что касается продавцов, согласно договору оферты, сейчас возможны два сценария развития событий: Ozon может возвращать деньги продавцам за товары по их фактической или закупочной стоимости. Если Ozon примет решение возвращать закупочную стоимость, то пострадают продавцы, которые торгуют контрафактом. У них товарные накладные отсутствуют, и они не смогут подать заявку на возврат денежных средств в эквиваленте сгоревшего товара. В более выигрышной позиции оказываются те, кто имеет на руках товарные накладные и работает с легальной продукцией.

Ранее DK.RU сообщал о перебоях с поставками со складов Ozon. Задержки с доставкой ряда товаров произошли из-за вынужденного изменения некоторых логистических маршрутов.