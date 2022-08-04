В Екатеринбурге начнут производить автоматы с вином

Вендинговый аппарат будет разливать напиток в бокалы. Купить «порцию» можно будет только через мобильное приложение. Через него будет распознаваться возраст покупателя и осуществляться платеж.

Компания «Недремлющее око» запустит в Екатеринбурге производство автоматов, которые будут разливать вино по бокалам. Основатель компании Леонид Стариков заявил, что стоимость одного автомата составляет порядка 1 млн руб., в первые три месяца его компания намерена выпустить тысячу таких устройств. Первый прототип автомата разработчики представили на «Вин Фесте», который прошел в Волгограде. Пока что он представлен только в двух экземплярах, пишет 66.RU.

Автоматы оснастят специальным приложением, которое будет считывать данные покупателя, а именно идентифицировать его по лицу и определять возраст. Благодаря ему продажа алкоголя будет доступна только лицам старше 18 лет. Приложение также будет списывать деньги за вино.

Леонид Стариков объяснил причину своих вложений тем, что «сам любит винишко». Автоматы будут работать по принципу советских, которые разливали газировку. В одном автомате можно будет хранить от 8 до 16 бутылок вина.

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«Мой друг Артем Зверев собрал коронный покер. Лишился источников дохода от концертной деятельности (он директор группы РСАК), заболел ковидом и не смог устроиться работать курьером. Головокружительная карьера. Но нет худа без добра, корона прошла в легкой форме, и мы с ним договорились сделать совместный проект по маркетингу для Умного дома. Так я получил одного из лучших креативщиков города по цене курьера. Да, друзьям нужно помогать», — одна из историй, которыми он поделился.

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«Если кто-то рассчитывает на параллельный импорт — то цена бутылок вырастет в два раза из-за двойных акцизов. Более того, поставщики в том же Казахстане не всегда могут отгрузить к нам алкоголь. Главные поставщики или сами компании не отгружают им больше бутылок, чтобы те не перепродавали. Конечно, что-то возить напрямую будут, но цена этого станет в разы больше. Многие фуры довозят алкоголь только до Прибалтики. Дальше: разгружаться, проходить таможню и везти к нам бутылки надо на своих фурах. А это значит — сверхрасходы. Плюсом топливо там дорожает — что тоже отражается на цене. С крепким алкоголем будет к осени большая проблема, как и с дорогим вином», —считает независимый сомелье Тимур Саулебаев.