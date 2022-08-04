Итоги года внутреннего туризма: в Свердловской области лидирует Ельцин Центр

Аналитики «Яндекс Путешествий» составили рейтинг самых популярных объектов внутри страны. Второй фаворит у путешествующих в нашем регионе — Среднеуральский монастырь.

Ельцин Центр собирает больше всего запросов в поисковике «Яндекс Путешествий» среди других достопримечательностей Свердловской области, сообщают аналитики данного сервиса. Они проанализировали запросы по всей России. По общероссийскому зачету Ельцин Центр на 111 месте из 2295 возможных.

Всего в рейтинг вошло 57 достопримечательностей нашего региона. В десятке лидеров, кроме Ельцин Центра, Среднеуральский монастырь, Музей военной и автомобильной техники УГМК, Памятник клавиатуре, Храм-на-Крови, Невьянская башня, Дидинский тоннель, Екатеринбургский зоопарк, Екатеринбургский театр оперы и балета, Свердловский театр музыкальной комедии.

Свердловская область по количеству знаковых туристических объектов занимает 8 место в России из 85 регионов. По данным «Яндекс Путешествий», этим летом чаще всего в Свердловскую область приезжали москвичи, челябинцы, пермяки, питерцы, жители Татарстана, Краснодарского края и Крыма.

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В Екатеринбурге также создан Комитет по продвижению Шигирской культуры. Его представители считают, что их главная цель продвигать город Екатеринбург через данную серию археологических находок. Разрабатываются возможности получения грантов и других видов финансирования для продвижения города. Комитет открыт для всех желающих в него вступить.