Изменение стратегии. В ККТ «Космос» будет баня

«Космос», один из самых больших кинотеатров, в 2021 г. он сгенерировал убыток 12 млн руб. Тогда было предложено изменить его стратегию или продать. Сегодня стало известно, что в нем откроют баню.

Владельцы франшизы ресторанов «Сыроварня» и «Высота 5642» в Екатеринбурге откроют баню. Находиться она будет в ККТ «Космос». Источник из ККТ «Космос» подтвердил информацию. Однако владельцы «Сыроварни» и «Высоты 5642» от комментариев отказались. Об этом сообщают «Моменты».

Читайте на DK.RU подробности о том, почему ККТ «Космос» предлагали продать «за несколько миллиардов рублей».

ККТ «Космос» является самым большим кинотеатром в регионе — ширина экрана составляет 20 метров, а вместимость кинозала — 2 тыс. мест. На сцене киноконцертного зала в разные годы выступали Metallica и отечественные звезды.

В итоге комиссия по местному самоуправлению рекомендовала мэрии разработать новую стратегию развития для «Космоса». Сейчас объект имеет статус муниципального унитарного предприятия (МУП), в перспективе на его базе может быть создано бюджетное учреждение. Это позволит использовать ККТ для проведения общегородских мероприятий: Дня знаний, бала выпускников и т. д. В таком случае у площадки всегда будет гарантированное число заказов, которое финансируется из бюджета:

Депутат думы Екатеринбурга Михаил Матвеев предложил продать ККТ «Космос». Такое предложение чиновник высказал, поскольку по итогам 2020 г. ККТ сгенерировал убыток в 12 млн руб. Михаил Матвеев добавил, что позиционирование площадки необходимо менять, не стоит делать ставку на то, что ККТ станет коммерчески успешным сам по себе. Тогда чиновники заключили, что внести изменения в стратегию развития «Космоса» получится не раньше 2023 г., поскольку тогда все силы администрации брошены на организацию Универсиады и проведение 300-летия Екатеринбурга.

Но времена изменились: в июле этого года на Урале прекратила работать часть кинотеатров. Приостановил работу и «Космос». С фасада здания убрали афиши. Замдиректора кинотеатра Игорь Лейфель заявил, что руководство кинотеатра пошло на такой шаг, потому что в репертуаре «Космоса» нет новых картин.