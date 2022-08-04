Рядом с автовокзалом появится еще 11 высоток

Большинство зданий будет высотой 32 этажа. Построить их планируется на территории инструментального завода. Назначение новостроек — жилое. По проекту еще здесь будут новый корпус школы и детский сад.

АО «Свердловский инструментальный завод» планирует вовлечь свою территорию в реновацию. Только вместо производственных корпусов здесь будут жилые многоэтажки. Об этом сообщает РБК.

Застройщик уже получил от городской комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки согласие на смену статуса участка в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина.

План строительства нового жилого корпуса предполагает 11 домов, большинство из которых будет 32-этажными, многоуровневые парковки, расширение гимназии № 120 — строительство нового корпуса, а также строительство детского сада.

Свердловский инструментальный завод, ранее специализировавшийся на изготовлении металлорежущих инструментов для нефтегазовой, авиационной и станкостроительной отраслей, запустил девелоперский бизнес еще в 2014 г., когда выиграл аукцион по развитию застроенных территорий.

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