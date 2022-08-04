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Рядом с автовокзалом появится еще 11 высоток

Рядом с автовокзалом появится еще 11 высоток
Иллюстрация: ru.freepik.com

Большинство зданий будет высотой 32 этажа. Построить их планируется на территории инструментального завода. Назначение новостроек — жилое. По проекту еще здесь будут новый корпус школы и детский сад.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

АО «Свердловский инструментальный завод» планирует вовлечь свою территорию в реновацию. Только вместо производственных корпусов здесь будут жилые многоэтажки. Об этом сообщает РБК.

Застройщик уже получил от городской комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки согласие на смену статуса участка в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина.

Рядом с автовокзалом появится еще 11 высоток 1

План строительства нового жилого корпуса предполагает 11 домов, большинство из которых будет 32-этажными, многоуровневые парковки, расширение гимназии № 120 — строительство нового корпуса, а также строительство детского сада.

Свердловский инструментальный завод, ранее специализировавшийся на изготовлении металлорежущих инструментов для нефтегазовой, авиационной и станкостроительной отраслей, запустил девелоперский бизнес еще в 2014 г., когда выиграл аукцион по развитию застроенных территорий.

Читайте также на DK.RU: На пустыре у автовокзала могут появиться жилые дома. Имеется в виду территория бывшего рынка в квадрате улиц 8 Марта — Щорса — Союзная — Циолковского. Данный земельный участок до сих пор пустует, хотя в свое время здесь были нелегальная автостоянка, рынок и ярмарка. Горожане высказывались, что здесь можно было бы сделать парк, однако, согласно новым сведениям из Росреестра, эту землю разрешено использовать под многоэтажную жилую застройку.

Автор: Татьяна Юстус
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