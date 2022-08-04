Определились. Назначен новый директор Шарташского лесопарка

Эта должность была вакантной с марта, тогда предыдущий руководитель перешел на работу в мэрию и возглавил один из комитетов. Власти хотели, чтобы новый кандидат «устраивал всех».

Свердловские власти утвердили нового директора Шарташского лесопарка. С 25 июля 2022 г. на эту должность назначен Сергей Бондарев, сообщает ЕАН.

Информацию об этом подтвердил сам Бондарев. По его словам, в настоящее время он знакомится с деталями новой работы. Место своей предыдущей работы он раскрывать не стал. Бондарев лишь уточнил, что его деятельность была «частично связана с лесопарками».

С марта по 25 июля 2022 г. в должности и. о. директора работал замдиректора Эдуард Минникеев. А до этого директором был Артур Зиганшин. В марте он перешел на работу в администрацию Екатеринбурга, став главой комитета по экологии и природопользованию. Эту должность ему предложил мэр Алексей Орлов.

Читайте на DK.RU о том, как в правительстве подбирали директора Шарташского лесопарка. Власти планировали «определиться в течение месяца». Как рассказал руководитель общественной организации «За наш Шарташ» Александр Умников, на вопрос о новом главе лесопарка областной министр природных ресурсов Алексей Кузнецов сказал: «Будет фигура, которая всех устроит. Думаю, в течение месяца определимся».