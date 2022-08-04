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Минюст предлагает упразднить статью за бизнес без регистрации

Минюст предлагает упразднить статью за бизнес без регистрации
Иллюстрация: pixabay.com

Ведомство предлагает упразднить сразу три статьи УК, а также в полтора раза повысить максимальный размер ущерба для привлечения к ответственности.

#ЗАКОНЫ#НОВОСТИ

Минюст предлагает убрать из Уголовного кодекса России три статьи. По мнению ведомства, это поможет улучшить деловой климат страны и позволит «минимизировать риски необоснованного уголовного преследования» предпринимателей. С проектом можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, Минюст предлагает:

  • убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи: 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимостью), 170.2 (внесение ложных сведений в межевой план) и 185.1 (злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах);
  • освободить бизнес в России от уголовного наказания за предпринимательство без регистрации;
  • в 1,5 раза повысить максимальный размер ущерба для привлечения к ответственности по статье УК о мошенничестве: размер значительного ущерба вырастет с 10 тыс. до 25 тыс. руб., крупного — с 3 млн до 4,5 млн, а особо крупного — с 12 млн до 18 млн руб.

Изменения разработаны по поручению Владимира Путина, который в июне этого года на Петербургском экономическом форуме заявил, что основания для уголовного преследования бизнеса в стране нужно сокращать. Тогда президент отметил, что инфляция в России с 2016 г. достигла 50%, а параметры крупного и особо крупного ущерба по делам о мошенничестве не менялись.

Кроме того, Путин подчеркнул, что нужен «аккуратный, но основательный» подход в декриминализации экономических составов, которые касаются, например, работы без лицензии или аккредитации. Также он выступил за пересмотр оснований для заключения предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия.

Сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров, которые отказывают в предоставлении таких лицензий. В подобных случаях наши государственные органы не должны собственными руками подводить российский бизнес под статью, при том что реальной вины наших предпринимателей нет, — пояснил Путин.

Напомним, в марте в России вступил в силу закон, согласно которому следователи могут возбуждать дела по налоговым преступлениям только на основе материалов налоговых органов.\

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Автор: Александра Клименко
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