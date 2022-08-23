«Марвел ушел, Бажов пришел». Как графроман из Екатеринбурга стал открытием лета в России

Тираж сборника комиксов по Бажову «ПП» разошелся по всей России за месяц. К выходу готовится дополнительный. Рассказываем, как издать книгу в современных реалиях на примере этой истории.

В основу книги легла идея «осовременить» произведения Павла Бажова, донести его Сказы до молодежи через комиксы. Идея уникальная — других комиксов по Бажову в природе нет. Это и стало залогом успеха. Однако путь от появления до воплощения оказался непростым.

Проект был разработан под грант и, как говорится, ничто не предвещало… Но все пошло не по плану. Первый художник «слился», многие другие также появлялись и исчезали, как мыльные пузыри на воде, не доводя дело до конца. Сроки сдачи романа отодвигались, а потом вдруг возникли проблемы другого, более масштабного характера, и стало ясно, что гранта на издание книги не хватит.

Лариса Абашева, автор идеи и проекта, по совместительству основатель и режиссер театра «Шарманка», поделилась опытом и рассказала DK.RU пошагово, что нужно сделать, чтобы издать книгу, как сделать проект успешным и преодолеть все трудности, а также о главном — где найти на это средства.

Лариса Абашева на презентации графромана «ПП» (Бажов), фестиваль творчества «Лето на заводе»

Графроман в цифрах 4, 5 млн руб. ушло на весь проект;

2 млн руб. дали спонсоры;

21 художник принял участие в создании книги;

6 литературных авторов;

3 года прошло от появления идеи до реализации;

2000 экз. — тираж; 1000 книг разошлась по библиотекам бесплатно; 1000 продана издательством по всей стране;

1000 руб. за страницу — гонорар художников;

228 страниц иллюстрированного Бажова;

26 июня 2022 года графроман вышел в свет;

1300 руб. стоит книга.

Пункт первый. Идея

«Юмор, хоррор и мистика. Мы хотели адаптировать Бажова для современной молодежи на понятном ей языке»

— Однажды мой друг — Георгий Григорьев, заведующий Домом-музеем имени Бажова, загрустил. У него была депрессия. А так как мы дружим с ним по Бажовским темам с 2009 г., я решила, что надо Гошу выручать. Думала-думала и придумала создать графический роман по Сказам Бажова.

Молодежь не может так просто взять и прочитать Бажова, это сложно, а потенциальная аудитория Бажова — это все-таки молодежь. Я сама полюбила Бажова в зрелом возрасте и уже 15 лет занимаюсь его творчеством. У него сложный и очень емкий язык. В его Сказах есть слова, которые вы не найдете в словарях Ожегова или Даля, он сам придумывал их. Это осложняет его понимание, тем более для современных детей.

Судьба (первая часть романа посвящена биографии П.П. Бажова), художник Павел Матяж

Я решила показать молодежи разного Бажова: у него и с чувством юмора все хорошо, он может и хоррор, и философские, и мистические темы поднимать в своих Сказах. В общем, он разный, и я решила, что молодежь должна узнать его со всех сторон.

Про великого полоза, художник Арина Грудина

Цель проекта была обозначена как просветительская — популяризация Бажова и графического искусства в виде комиксов. Это был вызов: открыть для современников емкий и сложный язык Бажова. Книга должна была стать и стала мостиком для молодежи к Бажову, который для нее пыльный, непонятный и какой-то старорусский. Мы решили его преподнести на современном языке с помощью талантливых художников и сокращения оригинальных текстов.

Пункт второй. Создание команды и человеческий фактор

«Вдохновение к дедлайнам не привязать»

— По изначальной задумке художник должен был быть один, но он исчез из поля зрения. В книге есть только один его Сказ. Графический роман — это большой объем работы, это вызов и это звучит серьезно, и я подумала: наверное, одному человеку не справиться. Тогда мы решили, что наш графроман будет антологией художников со всей страны.

Я любитель графического искусства, комиксов и романов. Я сама «вербовала» художников, вела переговоры. Я поняла, что художники — страстные люди, что они могут одной работе посвящать много лет. В общем, вдохновение к дедлайнам не привязать, а у нас были сроки. В итоге в создании книги принял участие 21 иллюстратор, а главным художником стал Павел Матяж.

Очень много художников не дошло до финиша. В книге есть глава бэкстейдж — туда мы поместили их работы. Есть иллюстрации, которые мне подарили, то есть разрешили разместить бесплатно.

Иллюстрация к Сказу «Каменный цветок», художник Никита Шалагин

Пункт третий. Поиск средств: грант, краудфандинг и спонсоры

«Они просто пришли к нам, сказали: «Мы издадим вашу книгу» и дали 2 млн руб.»

— Чтобы издать эту книгу, я придумала проект и под него написала грант. Нам дали деньги, но потом началась пандемия, а позже — спецоперация. Этот проект получился буквально выстраданным, потому что весной, например, в стране не было бумаги. Бумага, на которой напечатали книгу, российская, замечательный офсет, а должна была быть меловка, но в тот момент ее не было.

К январю 2022 г. все сроки вышли, а у нас конь не валялся, и стало понятно, что грантовых денег мало. Мы стали искать дополнительные источники. Я занялась краундфандингом на Planeta.ru, но когда началась спецоперация, стало ясно, что средств, которые мы собирали всем миром, тоже не хватит.

Синюшкин колодец, художник Дмитрий Бородин

Екатеринбург — маленький город. Здесь все друг друга знают и все друг другу друзья или братья. И когда мы обращались за помощью, нам говорили: «чувак, давай за идею, денег нет». И это тотальное проклятье провинциальных городов — идеи есть, а денег нет.

Но нам повезло. О том, что мы «побираемся» на «Планете», написали местные СМИ. Благодаря этому нас нашли спонсоры — компания UDV. Они просто пришли и сказали: «Мы издадим вашу книгу» и дали 2 млн руб. По гранту тираж должен был быть 1 тыс. экземпляров, а издали 2 тыс.

Фанфики, Змеиной тропой, художник Сергей Мишарин

Пункт четвертый. Печать, продажи и гонорары авторам

«Спонсоры настояли на издательстве, а не типографии, там в два раза дороже, зато Бажова продвигали по всей России»

— Спонсоры сами договаривались с крупным федеральным издательством «Альпина ПРО». У них было в два раза дороже, чем в любой типографии. Но их выбрали, потому что они занимаются раскруткой и продажей книг на большом федеральном качественном уровне. В итоге 1000 книг была распродана по всей стране, брендируя нашего Бажова — это здорово, я считаю.

Первая тысяча книг разошлась бесплатно по библиотекам и музеям, вторую продавало издательство. По итогам работы художники получили небольшие гонорары — по тысяче рублей за страницу. Это очень мало. Но есть договоренность с «Альпиной ПРО», что деньги, полученные с продажи первого тиража, будут вложены в дополнительный тираж. Так что есть перспектива заплатить людям больше.

Серебряное копытце, художник Лена Давыдова

Этот проект изначально не был коммерческим, мы и не думали, что он окупится. И для UDV это благотворительный проект. Для них это брендово. Они хотят сделать из этого компьютерную игру — масштабирование очень впечатляющее.

С каналами дистрибуции проблем нет. Модные блогеры выстроились за этим романом в очередь в издательстве. Там ее продавали по 1300 руб., на «Планете» — по 1500 руб., я продала несколько экземпляров также по 1300 руб.

Магазины рулят сами ценовой политикой. Я в это не вмешиваюсь, хотя думаю, что она стоит гораздо больше. Это же коллекционное издание — всего 2000 экземпляров тираж на всю страну. И того уже не найти. Умножьте 2000 экземпляров на 1,3 тыс. руб. – менее 3 млн, исходное вложение — 4,5 млн руб.

Эта книга уже вошла в культуру страны, она будет переиздаваться, я уверена, что у нее хорошее будущее и, возможно, она станет плюсовым проектом в плане денег.

Пункт пятый. Почивание на лаврах и общение с поклонниками

«Меня обвиняли в конъюнктуре, в мимикрии, в том, что мы «изнасиловали» Бажова»

— Сейчас мы собираем отзывы из магазинов. Книгу назвали потрясающей новинкой лета. Я видела только один негативный комментарий о том, что мы «изнасиловали Бажова». Человек написал его, не зная наши цели и задачи. Это старое поколение.

Редактор этой книги — Георгий Григорьев, кандидат филологических наук, главный бажововед России. Мы фанаты Бажова всю жизнь, я занимаюсь им и всем, что с ним связано, 15 лет. Мы не могли навредить ему.

Фанфики, Бажов и Звездные войны, художник Станислав Савинов, текст Георгия Григорьева

Мои недруги и недолюбливатели могут обвинять в конъюнктуре и в мимикрии, но это не так. Я истинный ценитель Бажова много лет. Я поставила два спектакля по Бажову. Мы делали читки, концерты, мы что только не делали, потому что это моя истинная любовь и это серьезно, честно. Есть благотворительные фонды, которые занимаются просто добычей денег, лишь бы им дали грант, но эта история не про меня, у меня идея всегда превыше всего.

Уже было три презентации графромана. Первая была масштабная, с фуршетом, концертом, авторами и большим количеством народа. Я думаю, что человек 300 там точно было. Потом были маленькие презентации в библиотеках. На последней было четыре человека. Но это неважно. Я никогда не устану говорить об этой книге и гордиться ею, потому что это очень красиво и это искусство.

Фанфики, Бажов и перестройка, художник Илья Горев, текст Георгия Григорьеав

Пункт шестой. Планы и импортозамещение

«Девиз нашей команды в последние дни — «Марвел ушел, Бажов пришел»

— Художники, которые объединились под эгидой театра «Шарманка», задумали новый роман. По идее одного из художников, Никиты Шалагина, новая книга будет посвящена советской научной фантастике. В следующую книгу войдут художники, проверенные временем.

В свете последних событий Marvel Comics (американская компания, которая занимается изданием знаменитых комиксов «Человек-паук», «Железный человек», «Люди Икс, «Стражи Галактики» и многих других) ушел из России.

Я не люблю марвеловские комиксы. Эта конкретная американская культура — не моя эстетика. В последнее время мы работаем под девизом «Марвел ушел, Бажов пришел».

Я выпускаю газету Cult оf Comics, пока я выпустила только один номер, но у меня сверстан второй. Я хочу ее сделать периодикой и в бумажном виде — тактильность тоже важна. Деньги со второго тиража, я надеюсь, помогут мне развиться, я хочу сделать из этого коммерческий проект. Черно-белая газета — это как «олд скул», что-то ламповое, ретро-винтажное, классика. Первый номер вышел отсюда, второй еще круче, там уже 12 полос.

Фанфики, Бажов и Абашева, художник Ирина Грудина, текст Георгия Григорьева

Post scriptum. Этой книги не было бы, если бы не …

— И спонсоры, и издательства ухватились за эту книгу, потому что у меня офигенный художественный вкус. Потому что уже идея сама по себе уникальна — такого графического романа нет нигде в мире.

Я волевой человек, в нашем искусстве нельзя быть не волевым. Я никогда не сдаюсь и для меня никогда не стояло вопроса — удастся ли пройти это путь до конца, понимаете?

Да, нам повезло, потому что спонсоры увидели наш проект и сами предложили помощь. Это большая удача. Но вообще-то они увидели завершенный проект, где все было сделано качественно и красиво.

Фотографии предоставлены Ларисой Абашевой

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