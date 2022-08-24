Алексей Романов: «Почти вся фитнес-индустрия живет на 5% рентабельности»

Владелец крупнейшей в Екатеринбурге сети фитнес-клубов рассказал, что происходит с ценами на клубные карты, о влиянии на рынок спецоперации, новых проектах в России и первом — за границей.

Сейчас под брендом Bright Fit работает 25 фитнес-центров в России. Хотя средняя стоимость клубных карт не растет уже несколько лет, а общая экономическая ситуация не внушает особого оптимизма, владелец сети Алексей Романов рассчитывает через два-три года увеличить их количество до сорока.

По словам главы представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии на Урале Антона Гиренко-Коцубы, за два года пандемии в Екатеринбурге закрылось 15% фитнес-центров. Спустя несколько месяцев после снятия ограничений началась спецоперация на Украине. Ощутил ли ваш рынок ее последствия?

— Мы предполагали, что спецоперация приведет к резкому снижению доходов потребителей и, соответственно, к падению спроса на наши услуги. Однако по итогам семи месяцев (с января по июль) мы идем с перевыполнением годового плана на 4,6% — это хороший показатель.

В марте люди тратили деньги на все, что можно закупить, опасаясь высокой инфляции. Потому что все кризисы в России проходят по одному сценарию: снижение курса рубля к доллару — инфляция — обесценивание накоплений. Сложными месяцами были апрель и май. К счастью, Центробанк и финансовые власти страны показали себя очень компетентными: они не дали инфляции разогнаться, стабилизировали ситуацию и повального снижения доходов не произошло. Люди «выдохнули» и продолжили жить привычной жизнью, частью которой стал фитнес.

По сравнению с прошлым (пандемийным) годом июнь-июль 2022 г. наша сеть прошла лучше. Сейчас мы рассчитываем выполнить и даже перевыполнить свой годовой план. В то же время, начиная с 1991 г., август в России — месяц «сюрпризов». Мы очень надеемся, что в 2022-м получится его «проскочить».

Добавлю, что в таких городах, как Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, фитнес-услугами пользуются всего 7–8% населения. У нас достаточно узкая аудитория, ее трудно размыть.

В текущей ситуации собственники бизнеса нечасто дают позитивные прогнозы, тем более что риски для экономики (и сферы услуг) сохраняются: это снижение платежеспособности населения, остановка предприятий, сокращение и отправка в людей в «простой».

— Во-первых, как я сказал выше, нашими услугами пользуются 7–8% горожан, и это наиболее активная часть общества. Если у таких людей возникают проблемы с работой, они находят новую. Во-вторых, резкое обесценивание доходов произошло одномоментно в марте. С мая-июня инфляция не растет, цены стабилизировались. Мне кажется, негативные экономические сценарии, которые озвучивали многие эксперты, не реализовались в полной мере. Резкого роста безработицы нет.

В-третьих, многие перестали ездить за границу, планировать дорогие покупки типа нового авто. Средства, которые раньше на это уходили, теперь направляются на ежедневное потребление. Люди не жертвуют привычным образом жизни и возвращаются в фитнес-клубы.

Был ли связан рост показателей сети с акциями, скидками и другими маркетинговыми действиями?

— В том числе. Лето для фитнес-индустрии — низкий сезон, поэтому мы традиционно запускаем акции и снижаем цены. Но в 2022 г. обвала цен и демпинга не было, мы не выходили за рамки привычной практики. В конце августа-сентябре цены вернутся на прежний уровень.

Какова средняя стоимость годовой карты Bright Fit?

— В «сухом» клубе (без бассейна) — 14 тыс. руб. В фитнес-клубах с бассейном — 32-39 тыс. руб. Цены не меняются последние три-четыре года. Пять лет назад средняя стоимость годовой карты в «сухом» клубе составляла 20 тыс. руб. Сейчас мы не можем выйти на такой уровень.

Как так, ведь цены (та же «коммуналка») все эти годы росли?

— Я всегда ссылаюсь на учебник «Экономикс», в котором в том числе рассказывается о корреляции спроса и предложения. Фитнес-клубов стало больше, это «давит» на цены. Так что причина снижения стоимости клубных карт — в элементарной конкуренции. Если бы в стране было больше авиаперевозчиков, цены на билеты тоже были бы ниже.

Разумеется, на таком рынке бизнесу приходится тщательнее продумывать все аспекты: выбирать лучшую локацию, вкладываться в оборудование, которое прослужит дольше.

Игроки, которые подходят к бизнесу с умом, даже в этих условиях умудряются зарабатывать. В нашей сети 25 клубов: 22 собственных и три франчайзинговых, из них лишь один убыточный. Сейчас и его мы выводим на прибыльность.

EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) клубов Bright Fit примерно 15%. После всех платежей, в том числе по кредитам, остается около 5%. Могу сказать, что на 5% рентабельности живет почти вся фитнес-индустрия.

Чистая прибыль в 5% кажется довольно скромной.

— Да, но как живут другие отрасли, кроме металлургов и нефтянки? Хотя и их сейчас обложили налогами. Тот же ритейл зарабатывает не больше 2-3%. Если конкуренция на рынке высокая, прибыль всегда небольшая.

Какое место занимает сеть Bright Fit на рынке Екатеринбурга?

— У нас самая большая сеть фитнес-клубов в городе: сейчас их одиннадцать, строится двенадцатый. Наши ближайшие «соседи» — Drive Fitness и Powerhouse Gym. В России Bright Fit с 25 клубами входит в список крупнейших сетей.

Можно ли сказать, что Bright Fit — это сеть в доступном ценовом сегменте?

— Игроков фитнес-индустрии, как, наверное, и любой другой, можно разделить на пять категорий: лоукост, эконом, средний, бизнес и премиум. Мы работаем в среднем сегменте, с точки зрения обывателя — в демократичном. В феврале мы открыли первый клуб бизнес-класса — Bright Prime на ул. Академика Парина. Но в целом нам нравится демократичный сегмент, мы считаем, что фитнес должен быть доступным — таким, чтобы в клубы могли ходить семьями.

Вы сказали, что готовите новый проект в Екатеринбурге. Есть ли сейчас проблемы с доставкой оборудования, пришлось ли увеличить размер инвестиций?

— Сейчас мы активно занимаемся тремя проектами: фитнес-клубом в квартале «Изумрудный бор» в Екатеринбурге и клубами в Тюмени и Челябинске. Есть еще четыре проекта на «уровне согласования договоров».

Стоимость строительства взлетела осенью 2021 г. — произошел колоссальный скачок цен на стройматериалы. Дальше было небольшое снижение, затем рост — и снова снижение. Сейчас достигнут некий баланс и серьезного увеличения размера инвестиций не произошло. В то же время спортивные объекты предполагают не только «голую» функциональность, но и элементы дизайна. Многие из запланированных позиций сейчас недоступны, и нам придется менять их на российские.

Что касается оборудования, из-за перестраивания логистических цепочек срок доставки увеличился вдвое: раньше мы закладывали на нее 2–3 месяца, теперь пять. Впрочем, в России появились свои производители оборудования. Мы к ним присматриваемся.

Когда откроются новые клубы? Каков в целом ваш горизонт планирования?

— Клубы в Екатеринбурге и Тюмени откроем в 2023 г., в Челябинске — в 2024 г. Сейчас мы ведем много переговоров по франшизе. Игроки рынка, в том числе просевшие в пандемию, видят наши компетенции в области управления и хотят работать под нашим брендом. Думаю, в ближайшие пару-тройку лет мы запустим пять собственных клубов и десять франчайзинговых. Таким образом, общее количество клубов под брендом Bright Fit достигнет 40.

Развивать бизнес в Москве и Петербурге не собираетесь?

— Мы не планируем развивать собственные проекты в Москве и Петербурге, поскольку на Урале и в Сибири еще много ниш, которые можно занять. Кроме того, в столице более тысячи фитнес-центров. На такой большой рынок надо заходить с несколькими точками. Однако 1 сентября в Москве откроется клуб, в котором мы принимаем участие на условиях партнерства.

Скажу больше: в сентябре мы запускаем новый проект в Тбилиси, но под другим брендом. Нас пригласили в Грузию как оператора: будем управлять этим клубом. Это первый проект компании за пределами России.

Видите ли вы возможность/необходимость для расширения сети в Екатеринбурге?

— Открывая первый клуб в 2011 г., мы думали, что в Екатеринбурге их будет пять. Сейчас, несмотря на развитость рынка, в некоторых районах фитнес-центров не хватает. Проезжая Солнечный, я вижу множество строительных кранов и понимаю, что через пару лет там сформируется спрос на фитнес. Из старых районов активно застраивается Уралмаш, поэтому мы строим там клуб с бассейном на 4 тыс. кв. м — в нем есть потребность. Уверен, в течение нескольких лет в Екатеринбурге может появиться еще несколько клубов Bright Fit.

Какова ваша модель отношений с застройщиками: вы арендуете площадки или покупаете?

— Мы всегда выступаем в роли оператора, поскольку покупка помещения — это огромное вложение. В Екатеринбурге стоимость квадратного метра коммерческой площади составляет около 100 тыс. руб. Посчитайте, какая сумма нужна, чтобы купить площадку в 4 тыс. кв. м. — 400 млн руб. Мы на много лет поставили бы крест на развитии сети. Поэтому предпочитаем заходить в проекты на условии долгосрочной аренды (10 лет). В Екатеринбурге рынок новостроек достаточно зрелый, поэтому со многими девелоперами мы договариваемся на этапе проектирования ЖК. Они понимают: наличие фитнес-клуба в шаговой доступности — дополнительное преимущество в глазах покупателя при выборе квартиры.

В 2019 г. Bright Fit стал первой отечественной компанией из сферы фитнеса, вышедшей на фондовый рынок. Был ли этот опыт удачным? Планируете ли вы новый выпуск?

— В 2019 г. мы разместили на Московской бирже облигационный заём на 220 млн руб., и он котируется на бирже. Этот выпуск очень помог бизнесу: мы реструктурировали задолженность и вложили полученные средства в строительство трех новых клубов. Помимо ресурсов на развитие мы приобрели новые компетенции в управлении компанией. Сейчас мы платим по облигациям сумму из расчета ключевая ставка ЦБ+5% — для нас это комфортная ставка.

В 2020 г. началась пандемия, а текущую ситуацию можно охарактеризовать как неопределенную. Для размещения следующего выпуска бизнесу нужны год-два стабильной работы, чтобы было что показать инвесторам, а нам нужна уверенность, что новых потрясений не будет и мы сможем обслуживать долг.

Замечу, что выпуск облигаций Bright Fit не только первый среди отечественных компаний фитнес-индустрии, но и до сих пор единственный.

Поделитесь личным опытом занятий фитнесом: как часто тренируетесь, каким типам нагрузок отдаете предпочтение?

— Боюсь, честный ответ станет образцом антипиара. До пандемии я занимался фитнесом два-три раза в неделю, соблюдал режим питания. В последние два года я, скажем так, расслабился: тренируюсь в «лайтовом» режиме. Как и многие, я нахожу отговорки и оправдания: «был занят», «приехали гости из Москвы», «не успел».

Я объясняю это временной сменой приоритетов: сейчас цель выглядеть спортивно отошла на третье-четвертое место, а бизнес и отношения с друзьями вышли на первое и второе. Уверен, пройдет немного времени — и здоровье выйдет на первый план, тогда я вернусь к активным тренировкам и правильному питанию.

Что касается любимых нагрузок, я посещаю тренажерный зал и сейчас приучаю себя к бассейну. Когда плаваешь, задействовано максимальное количество мышц. Кстати, посещение бассейна — лучший вариант реабилитации после ковида.

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