Немецкий концерн Bosch пытается избавиться от заводов в России
Активами уже интересовалось несколько российских ритейлеров, но их не устроила запрошенная цена. Наиболее вероятными покупателями считают китайских или турецких вендоров.
Российские заводы немецкой компании Bosch ищут покупателей на два производящих в России холодильники и стиральные машины завода под Санкт-Петербургом. Большую часть комплектующих предприятия получали из ЕС. Участники рынка полагают, что в работающем состоянии заводы могут стоить до 4,4 млрд руб. Источники Коммерсантъ уточняют, что заводы «специализированы исключительно под технологии Bosch» и «сейчас, не выпуская продукцию, заводы стоят в разы меньше»:
Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки. Ряд компаний, в числе которых российские ритейлеры, интересовались предприятиями, но цена показалась завышенной.
ООО «БСХ Бытовые приборы» работает в России с 1994 г., выпускает более 1 млн холодильников и стиральных машин в год. По итогам 2019 финансового года оборот группы Bosch в России составил €1,18 млн. Также компания занимается сервисным обслуживанием бытовой техники четырех торговых марок: Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff. По данным Holodilnik.ru, в первом полугодии 2021 г. общий объем продаж Bosch в РФ в категории крупной бытовой техники составлял 540 тыс. устройств, а в 2022-м — только 412 тыс. Более 27% выручки компании принесли посудомоечные машины, более 12% — варочные панели, 17% — духовые шкафы. Среди брендов крупной бытовой техники в этой сети в первом полугодии 2022 г. Bosсh заняла четвертое место, уступив Gefest, Beko и Electrolux.
После начала операции на Украине заводы попали под санкции против России на поставку оборудования, из-за чего Bosch приостановила работу. Позже на официальном сайте Bosch в России появилось сообщение, что из-за ужесточения экспортного контроля заводы не могут полноценно функционировать и поставлять продукцию.
По словам представителя «Марвел-Дистрибуции», приобретение заводов немецкого вендора могут рассматривать китайские или турецкие производители бытовой техники. Среди кандидатов могут быть китайская Midea, которая давно хочет локализоваться в России, или другой бренд из Китая — Hisense. Глава представительства производителя бытовой техники Candy в России (входит в состав китайской Haier Group) Глеб Мишин предположил, что в случае продажи завода возможна передача технологических процессов и лицензий, поэтому российские производители могут быть заинтересованы в покупке. Потенциальным покупателям придется строить логистические цепочки для поставки оригинальных компонентов Bosch или найти аналоги.
Ранее DK.RU рассказывал о том, что поставки привычных премиальных брендов, таких как Bosch, Electrolux и Samsung с помощью параллельного импорта по разумным ценам практически исчерпаны. Отгрузки планшетов, смартфонов и компьютеров в Россию из «дружественных» стран может не быть до конца года, они упадут с наступлением осеннего пика спроса. Местные продавцы не станут жертвовать внутренними рынками, а производители не будут наращивать поставки в Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию в масштабах, сопоставимых с потребностями российского рынка.