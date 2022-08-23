Россия готова запустить Северный поток-2 только на условиях долгосрочного контракта

«Несмотря на критичную ситуацию, немцы пока не рассматривают сценарий запуска Северного потока-2»: Германия готова запустить газопровод в любой момент в случае ЧП, но это расходится с видением России.

Россия запустит «Северный поток-2» только в случае заключения дополнительных долгосрочных контрактов, которые обеспечат длительную, а не разовую эксплуатацию газопровода, пишет «Лента.ру». Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Газ на торгах на европейской бирже ICE подорожал до $3000 за кубометр, что стало наивысшим показателем с марта. Подорожание произошло на фоне планов о приостановке «Северного потока» с 31 августа. «Несмотря на критичную ситуацию, немцы пока не рассматривают сценарий запуска Северного потока-2», считает Юшков:

Они сами слишком политизировали этот проект и оказались заложниками ситуации: теперь его эксплуатация станет политическим поражением. Позиция Германии состоит в том, что запустить газопровод можно будет в любой момент в случае ЧП. Но это расходится с видением России. Россия запустит Северный поток-2 только при наличии гарантий того, что он будет загружен в долгосрочной перспективе, ей необходимо подписание дополнительных соглашений, в рамках которых будет указано, что газ будет идти именно по этому газопроводу в рамках долгосрочных контрактов. Но шансов на то, что Германия на это пойдет, достаточно мало. Так что и вероятность запуска Северного потока-2 невелика.

Ранее «Газпром» объявил о временной приостановке газопровода «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября. Это обусловлено проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого транспорт газа по трубопроводу будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки.

ЕС с 10 августа окончательно отказался от российского угля. Вопрос с газом не решен. София заявила, что будет отдавать приоритет альтернативным поставщикам, но не исключает переговоров с «Газпромом». Глава Минэнерго Болгарии Розен Христов допустил возобновление закупок российского газа. По его словам, страна будет отдавать приоритет альтернативным поставщикам, но если этого будет недостаточно, правительство возобновит переговоры с «Газпромом». Христов подчеркнул, что «не станет министром, который оставит людей мерзнуть зимой», писал DK.RU.