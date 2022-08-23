Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.08
59,89
59,33
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Россия готова запустить Северный поток-2 только на условиях долгосрочного контракта

Россия готова запустить Северный поток-2 только на условиях долгосрочного контракта
Иллюстрация: news.myseldon.com

«Несмотря на критичную ситуацию, немцы пока не рассматривают сценарий запуска Северного потока-2»: Германия готова запустить газопровод в любой момент в случае ЧП, но это расходится с видением России.

#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#ГАЗПРОМ#НОВОСТИ

Россия запустит «Северный поток-2» только в случае заключения дополнительных долгосрочных контрактов, которые обеспечат длительную, а не разовую эксплуатацию газопровода, пишет «Лента.ру». Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Газ на торгах на европейской бирже ICE подорожал до $3000 за кубометр, что стало наивысшим показателем с марта. Подорожание произошло на фоне планов о приостановке «Северного потока» с 31 августа. «Несмотря на критичную ситуацию, немцы пока не рассматривают сценарий запуска Северного потока-2», считает Юшков: 

Они сами слишком политизировали этот проект и оказались заложниками ситуации: теперь его эксплуатация станет политическим поражением. Позиция Германии состоит в том, что запустить газопровод можно будет в любой момент в случае ЧП. Но это расходится с видением России. Россия запустит Северный поток-2 только при наличии гарантий того, что он будет загружен в долгосрочной перспективе, ей необходимо подписание дополнительных соглашений, в рамках которых будет указано, что газ будет идти именно по этому газопроводу в рамках долгосрочных контрактов. Но шансов на то, что Германия на это пойдет, достаточно мало. Так что и вероятность запуска Северного потока-2 невелика.

Ранее «Газпром» объявил о временной приостановке газопровода «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября. Это обусловлено проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого транспорт газа по трубопроводу будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки. 

ЕС с 10 августа окончательно отказался от российского угля. Вопрос с газом не решен. София заявила, что будет отдавать приоритет альтернативным поставщикам, но не исключает переговоров с «Газпромом». Глава Минэнерго Болгарии Розен Христов допустил возобновление закупок российского газа. По его словам, страна будет отдавать приоритет альтернативным поставщикам, но если этого будет недостаточно, правительство возобновит переговоры с «Газпромом». Христов подчеркнул, что «не станет министром, который оставит людей мерзнуть зимой», писал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Майонез ООО «ЕМЖК» будет изъят из магазинов и уничтоженМайонез ООО «ЕМЖК» будет изъят из магазинов и уничтожен
  • «Я человек, а ты грязь»: почему не стоит хамить на камеру, если планируешь стать депутатом«Я человек, а ты грязь»: почему не стоит хамить на камеру, если планируешь стать депутатом
  • В Екатеринбурге откроется ресторан Гарика ХарламоваВ Екатеринбурге откроется ресторан Гарика Харламова
  • Государственное регулирование рынка интернет-рекламы: что изменится с 1 сентября 2022 г.Государственное регулирование рынка интернет-рекламы: что изменится с 1 сентября 2022 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.