В 2023 году Свердловская область получит на туризм 330 млн рублей

Речь идет о средствах из федерального бюджета, которые будут выделены в качестве грантов на поддержку проектов по развитию пляжных зон, созданию национальных туристических маршрутов и кемпингов.

Свердловская область получит из федерального бюджета в 2023 году средства на развитие туристической инфраструктуры в объёме около 330 млн руб. Об этом сообщила в социальных сетях Эльмира Туканова, руководитель регионального Департамента по туризму со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

44 региона получат грантовую поддержку в размере 3,1 млрд руб. на развитие пляжных зон и национальных туристических маршрутов, из которых два из Уральского федерального округа. Это Свердловская и Челябинская области.

10 регионов получат 700 млн руб. на создание кемпингов и автокемпингов в рамках 150 проектов. Среди них из уральского региона только Свердловская область.



Плюс 21 регион получит 1,55 млрд руб. на приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования для инфоцентров и пунктов проката, разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха. Свердловская область в этих направлениях также заявлялась и выиграла.

Суммарно в 2023 г. в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тыс. проектов на 5,3 млрд руб. Всего Ростуризм получил 231 заявку из 82 регионов. В отобранных регионах конкурсы на определение проектов на грантовую поддержку пройдут в 2023 г.

Напомним, что в Свердловской области активно развивается проект Большая уральская тропа, которая должна объединить весь Урал. Предполагается, что он будет развиваться по аналогии с Большой Байкальской тропой и другими нацинальными тропами России. Проект стартовал в этом году.

«Сейчас создана рабочая группа из таких общественников, как Раис Габитов, Олег Чегодаев, ребята с Иремеля, Зигальги, Сатки, Таганая, Качканара, Кваркуша, Вишерского заповедника. Сейчас проектируем трек Большой Уральской тропы. Проект масштабный. Лет на 50 работы. И мы однозначно будем участвовать в конкурсах на получение средств», — рассказал Вячеслав Пестриков, сооснователь сетевого сообщества автопутешественников Ural Travellers, учредитель АНО «Лаборатория внутреннего туризма».

Более подробно о развитии проекта читайте в материале DK.RU: Легенды и реальность. Раскрываем тайны Большой уральской тропы. Чем она будет интересна?

Также в Свердловской области создается кольцевая туристическая тропа для пеших и велосипедных прогулок — «Сысертская сотня». К августу на маршрут нанесли разметку через населенные пункты Кашино-Сысерть-Верхняя Сысерть-Космакова-Щелкун (более 70% от планируемых), в 2023 г. его планируется сдать.