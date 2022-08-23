В Екатеринбурге утвердили проект реконструкции исторической части ВИЗа

Обновят улицу Кирова, трамвайное кольцо, площадь субботников, набережную Верх-Исетского пруда. Общая площадь территории — 19,23 гектара.

По утвержденному проекту реконструкции подвергнется 1,5 км улицы Кирова. Здесь оборудуют велодорожки и проложат километр трамвайного полотна. Изменится кольцевое движение трамваев, разворот перенесут в другое место, также дислокацию поменяют места остановок. Предполагается строительство диспетчерской. Общая площадь территории, которая попала под реконструкцию, — 19,23 Га, сообщает администрация Екатеринбурга.

Цель проекта — решить транспортную проблему микрорайона и обеспечить его двумя красивыми рекреационными зонами. Кроме велодорожек, там появятся новые тротуары, скамьи, урны, другие малые архитектурные формы.

Предполагается, что при реконструкции все объекты культурного наследия, которые расположены на этой территории — Церковь Успения Богоматери, Дом М.М. Сафронова, здание бывшей типографии большевиков — будут гармонично вписаны в единую концепцию общественного пространства.

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Также масштабные изменения на ВИЗе коснутся улицы Татищева, которую планируется расширять. Для этого будет снесено несколько многоквартирных домов. Из областного бюджета на выкуп зданий выделено 100 млн руб.

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга, пояснил, что на выделенные областью средства город выкупит у людей квартиры — в домах, которые необходимо снести. Мэр сообщил также, что сейчас ведутся переговоры на этот счет, также решается вопрос с рынком, расположенным на пересечении с ул. Заводской.