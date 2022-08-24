«Компания почти банкрот, а акционер цепляется за позитив. Абсурд когнитивного искажения»

«Природа рынка иррациональна, а причиной покупки/продажи активов могут выступать такие факторы, которые вы не то что предсказать, а иногда даже и представить не сможете».

Виктор Немихин, независимый финансовый советник:

— Ничто не ново под луной….(навеяно телеграм-каналами). Для того, чтобы быть в курсе, что обсуждают розничные инвесторы, я подписан на несколько тематических телеграм-каналов и периодически их просматриваю. Этой статьей я хотел бы предостеречь начинающих инвесторов от психологических ловушек рынка и заставить задуматься действующих инвесторов, не попали ли они в них.

Впрочем, понимаю, что шансов на это немного. Более чем 20-летний опыт работы в брокерах подсказывает мне, что люди, приходящие на рынок, совершают одни и те же ошибки, сколько бы о них ни говорили и ни писали умных книг.

1) На фондовом рынке можно много и быстро заработать. Да, можно. А можно все потерять. И тоже быстро. Но такую стратегию игры лучше реализовывать в казино. Там бесплатно наливают, да и антураж гораздо красивее. А фондовый рынок, он для другого. У меня был клиент, портфель которого в день мог сделать плюс 20%, а мог — минус 20%. Как вы догадываетесь, все это закончилось весьма печально. И это не вина рынка, а вина конкретного игрока (а по-другому я его назвать не могу), который выбрал для себя такую стратегию поведения. Как известно, топором можно и дрова колоть, и старуху-процентщицу зарубить.

2) Ни один вид человеческой деятельности не использует интеллектуальный потенциал с такой низкой отдачей. Фондовый рынок — это ловушка для людей, наделенных интеллектом. Кажется, что если я умный, то буду иметь преимущество при торговле на бирже. Но это только кажется. Исторический факт: Ньютон в игре на бирже потерял более $3,6 млн в сегодняшних деньгах. Ему также приписывают фразу: «Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие толпы».

А вот еще один интересный исторический факт: фонд LTCM привлекал к разработке стратегий управления активами нобелевских лауреатов по экономике, но обанкротился (подробнее тут). Причина этого кроется в том, что природа рынка иррациональна, а причиной покупки/продажи активов могут выступать такие факторы, которые вы не то что предсказать, а иногда даже и представить не сможете: перепутал, вместо продажи нажал покупку, пришел заказанный в автосалоне автомобиль, получил большую премию и т.п.

А с учетом большого количества людей, принимающих решения, собрать эти факты воедино и обработать их для достижения прогностического эффекта не способна ни одна BigData.

3) Рынок непредсказуем. Если бы рынок можно было предсказать, то кто-то бы уже это сделал, забрал бы с рынка все деньги и рынка бы уже не существовало. Однако чтение различных прогнозов, обзоров и стратегий — любимое занятие частных инвесторов. А инфраструктура с удовольствием инвесторов этим «кормит». Аналитики инвестдомов выпускают квартальные, годовые прогнозы, отраслевые обзоры и т.п. Как повод поговорить об этом с друзьями или способ убить время такое чтение подойдет. Но не ждите от него практической пользы.

Хотите доказательств? Почитайте прогнозы инвестдомов на 2020 год (напомню, в начале 2020 г. началась пандемия COVID-19). Или почитайте прогнозы российских брокеров, изданные до 24 февраля 2022 г. Этот список можно продолжать бесконечно. Это заблуждение базируется на стремлении человека верить в чудо. Верить в то, что есть кто-то, располагающий тайными знаниями, которые он, как Прометей, который принес людям огонь, принесет бедным инвесторам и озолотит их. Отсюда же рождается эффект гуру (человека, чьим советам следуют).

Если давать много прогнозов, то какие-то из них сбудутся, просто в силу теории вероятности. Или каждый год говорить, что случится кризис, и рано или поздно этот прогноз тоже сбудется.

Другая сторона этого же заблуждения заключается в том, что рынок делают «кукловоды». Т.е. есть не просто те, кто знает, куда пойдет рынок, но и способные отправить рынок в нужном им направлении. В начале 2000-х в России была уважаемая инвесткомпания (которой сейчас уже нет), которая реально «делала» рынок и в какой-то момент очень жестко за это поплатилась. Это произошло тогда, когда рынок стал больше их возможностей, а они этого не заметили. Как вы понимаете, на американском и европейском рынках это произошло существенно раньше.

4) Когнитивное искажение — склонность к подтверждению своей точки зрения. Очень часто можно наблюдать как у новичков, так и у инвесторов со стажем. Заключается в том, что инвестор, принявший ту или иную точку зрения на перспективы отдельной акции или рынка в целом, перестает объективно анализировать новую информацию. Он обращает внимание на информацию, подтверждающую его точку зрения, и игнорирует информацию, ей противоречащую.

Иногда данное когнитивное искажение принимает совсем абсурдные формы. Компания в предбанкротном состоянии, но человек, владеющий ее акциями, цепляется за любую позитивную информацию и верит, что он владеет качественным активом. Инвестору нужно очень хорошо знать особенности своей психики и быть очень дисциплинированным, чтобы противостоять этому искажению.

5) В какой-то степени связано с предыдущим. Успешному инвестору просто необходимо иметь гибкое мышление. Ведь рынок — это очень изменчивая субстанция, и что еще вчера казалось правильным, сегодня может быть абсолютно неверным. Поясню на примере: стратегия формирования дивидендных портфелей на российском рынке достаточно долго приносила неплохой результат в силу традиционно высокой дивидендной доходности многих российских компаний. Однако в этом году все изменилось. И те, кто не увидели, не придали значения этим изменениям и купили «Газпром» под дивиденды, потерпели сокрушительное фиаско.

6) Стокпикинг (выбор акций) — для большинства частных инвесторов зло. За каждой акцией стоит компания. «Выясни, как у нее дела» — говорил инвестор и финансист Питер Линч. Достаточно ли у частного инвестора компетенций, чтобы разобраться, как идут дела у нефтяной компании, IT-компании, ритейла, телекоммуникационной компании, металлургической? И все это одновременно. Какой объем работы необходимо проделать? Либо придётся верить на слово какому-то аналитику, и не просто верить, а ставить на то, что он прав, свои деньги. Готовы?

А между тем полная среднегодовая доходность российского рынка (с учетом выплаченных дивидендов) с 2003 г. составляет 14% годовых. Вероятность, что посредством правильного выбора акций рядовому частному инвестору удастся ее обогнать, невысока. Скорее всего, результат будет хуже. Исключение — люди, знающие компанию изнутри. Но это уже отчасти инсайдерская торговля, которая запрещена. И придется пожертвовать диверсификацией, что существенно увеличит риски инвестирования.

Что же происходит с людьми, попавшими в эти ловушки?

Одни, потратив какое-то количество денег и времени, разочаровываются и уходят с рынка, так и не научившись им правильно пользоваться.

Другие, потеряв все и заработав где-то в другом месте, вновь возвращаются в надежде, что «теперь все будет по-другому». Причины у каждого свои. У кого-то жажда адреналина, у кого-то желание доказать рынку, что он прав, у кого-то — доказать себе, что я умный и т.д. Иногда это может продолжаться очень долго, иногда — до конца жизни.

Этих людей мне особенно жаль. Они тратят свой невосполнимый ресурс (время) на бесполезное занятие, которое не принесет им ни знаний, ни богатства.

Если эта статья побудит хотя бы несколько человек переосмыслить свое поведение на рынке, значит, этот текст я писал не зря.

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