«Яндекс» без «Новостей»: как изменится главная страница

Страница ya.ru станет основной после закрытия сделки по продаже «Новостей» и «Дзена» компании VK. Также «Яндекс» выпустит для Android новое приложение «Яндекс с Алисой».

О том, что «Яндекс» ведет переговоры по продаже «Новостей» и «Дзена» компании VK, стало известно в марте 2022 г. «Яндекс» хотел сконцентрироваться на развитии поиска и городских сервисов в условиях «усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации». По словам источника Forbes, близкого к компании, «Яндекс» рассматривал два варианта сделки: продать домен полностью или сделать редирект:

Продать весь домен нельзя, так как на нем живет весь «Яндекс». Поэтому в течение переходного времени пользователь будет автоматически перенаправляться со страницы yandex.ru на сайт «Дзен.ру», который будет принадлежать VK.

В июле VK обсуждал разделение совместных активов со Сбербанком. Так, VK получит Delivery Club, а «Сберу» достанутся «Самокат» и каршеринг «Ситидрайв». Сегодня, 23 августа, VK объявила, что выходит из «О2О Холдинга» — совместного предприятия со «Сбером». Компания при этом получит 100% сервиса доставки еды Delivery Club, который планирует передать потом «Яндексу» в рамках сделки по покупке сервисов «Дзен» и «Новости».

«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы, говорится в сообщении компании. Страница ya.ru станет основной после закрытия сделки по продаже «Новостей» и «Дзена» компании VK, ожидается, что это случится в течение нескольких месяцев. Со страницы ya.ru можно будет попасть в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID. Также «Яндекс» выпустит для Android новое приложение «Яндекс с Алисой». Ядром новой главной страницы и нового приложения будет «Поиск».

Переговоры основателя «Яндекса» Аркадия Воложа о выделении из компании ряда бизнесов, чтобы самостоятельно развивать их за рубежом, перешли в активную стадию, рассказывал DK.RU. Речь идет о нескольких проектах, включая беспилотники, облака, образовательный проект «Яндекс.Практикум», «Карты» и «Навигатор». Предполагается, что успешные в России бизнесы продолжат развиваться и внутри страны, но компания тем или иным образом поделится правами на их работу за рубежом. Все эти изменения и легитимность реструктуризации с выделением зарубежных проектов предстояло согласовать с государством. Предполагается, что после окончания переговоров Алексей Кудрин войдет в управление «Яндекса», оставив свой пост в Счетной палате.