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Почему все забыли про Каспий? В России хотят построить новую курортную зону

побережье Каспийского моря
побережье Каспийского моря. Иллюстрация: travelata.ru

Новый кластер для отдыха может появиться в ближайшие годы в Дагестане. Он объединит в себе отели и зоны отдыха на побережье и в горах. Со спросом, уверены эксперты, проблем не будет.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

В России может появиться новая курортная зона у моря. Речь идет о Каспийском побережье, турпоток куда заметно вырос в этом году. Как пишет «Коммерсантъ», предварительная площадка  в Дагестане уже выбрана, там планируется возвести комплекс с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд руб. вложений. В итоге должен появиться аналог Сочи с горным и морским кластерами.

Как сообщил изданию источник на туррынке, данный проект обсуждался на прошлой неделе на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. Глава Дагестана заявил тогда, что подходящий участок есть в Каякентском районе республики.

Еще один источник подтвердил планы и уточнил, что в проекте примут участие корпорация «Туризм.РФ» и федеральные власти. Другой источник говорит, что пока «это только наметки».

В «Туризм.РФ», аппаратах вице-премьера Дмитрия Чернышенко и Левитина, пресс-службе главы Дагестана комментариев по этому вопросу не дали.

В Ростуризме рассказали, что прорабатывают создание курортной зоны в Дагестане, ведь там «благоприятные для пляжного отдыха» условия: широкая песчаная полоса, теплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон.  Ведомстве подчеркнули, что существующие в РФ сейчас зоны курортного отдыха перегружены, их инфраструктура устарела, так что стране нужны новые локации.

Интерес туристов к Дагестану растет с прихода пандемии. По информации властей республики, в 2021 г. в регион приехали 1,085 млн путешественников, что на 30% выше показателя 2020 г. года. Этот год для Дагестана может стать рекордным, там не хватает мест для размещения всех туристов (по данным Росстата на 2021 год, в Дагестане было 5,4 тыс. гостиничных номеров).

По оценкам Ростуризма, внутренний турпоток в России в 2022 г. составит 61 млн человек.

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Автор: Александра Клименко
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