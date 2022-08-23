Сервис аудиокниг Storytel завершает работу в России

Уже через месяц Storytel навсегда закроет архивы и подкасты с лекциями для россиян. Подписчикам сервис компенсировал неудобства, подарив подписку на сервис «ЛитРес».

Пользователи российского популярного приложения для прослушивания аудиокниг Storytel получили письма с предупреждением, сообщает Секрет Фирмы. Шведский сервис заявил пользователям, что завершит работу в России до 30 сентября — с 1 октября подписка аннулируется, а приложение перестанет работать. Представители сервиса объяснили, что все деньги за неиспользованное время вернутся законным владельцам. Причиной ухода стала позиция РФ относительно специальной военной операции на Украине.

Storytel также не оставил своих слушателей без книг: им предоставили ссылку на «ЛитРес», по которой гарантировалась бесплатная подписка на три месяца. Если пользователь оплатил годовую подписку в Storytel и она заканчивается в конце декабря, то ему компенсируют три месяца (октябрь, ноябрь и декабрь).

Напомним, Storytel занимал 15% всего рынка аудиокниг. Йонас Телландер, основатель сервиса, создал культ аудиокниг в Северной Европе и вывел компанию на биржу. В 2017 г. она стоила $360 млн. В Россию сервис пришел в 2017 г., во время пандемии 2020 г. он позволил юзерам загружать в приложение свои произведения — подкасты или лекции. В марте 2022 г. Storytel заявил, что приостанавливает работу в России, но слушатели, которые уже имели оплаченные подписки, могли и дальше слушать книги.

В июле 2022 г. DК.RU рассказал о том, что «Яндекс» купит права на использование сервиса цифровых книг Bookmate. Переговоры с потенциальными партнерами начали вестись еще год назад. Часть команды технологической британской платформы Bookmate перейдет в IT-компанию и займется внедрением разработок в инфраструктуру и развитием платформы при помощи экспертизы «Яндекса».