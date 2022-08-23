«Такого провального августа не было более пяти лет». Ресторанный бизнес идет ко дну

Уже к августу 2022 года трафик заведений стал ниже прошлогоднего на 11%, побив показатели пандемии. Часть посетителей рестораны потеряли из-за бегства иностранного бизнеса и отсутствия туристов.

Посещаемость ресторанов Москвы этим летом оказалась хуже прошлогодней. По данным Росстата, оборот российского ресторанного рынка в июне составил 174,3 млрд руб., а трафик заведений в августе был на 11% ниже, чем годом ранее. В июне и июле показатель рос на 43% и 37% соответственно, но в 2021 г. в эти месяцы работали только летние веранды и действовал запрет на посещение ресторанов без QR-кодов из-за пандемии COVID-19, пишет Коммерсантъ.

Помимо сезонного фактора на посещаемость заведений повлияло то, что теперь люди по возможности отказываются от товаров и услуг, не относящихся к категории первой необходимости. Причина в том, что еда дорожает, а граждане, наоборот, все активнее экономят. К тому же цены в ресторанах выросли на фоне общей инфляции. В августе средний чек в кафе и ресторанах Москвы увеличился на 9% год к году. Наиболее серьезно пострадали заведения, расположенные в торговых центрах столицы. Сказалось закрытие ряда магазинов международных брендов, а управляющие торговыми центрами «ничего пока не сделали для восстановления трафика».

Управляющий сетью «Моремания» Артем Ломизе говорит, что на фоне снятия ограничений в связи с COVID-19 участники ресторанного рынка Москвы ожидали этим летом получить дополнительный приток гостей за счет туристов. Но этого не произошло. По данным погранслужбы ФСБ России, в первой половине 2022 г. россияне совершили 8,5 млн поездок за рубеж, что на 20% больше, чем годом ранее.

Заведения, расположенные в объектах стрит-ритейла, также оказались зависимы от иностранного бизнеса. Так, в летние месяцы трафик сети «Раковая» оказался на 15-20% ниже ожидаемого, в частности, из-за отъезда части международных компаний из бизнес-центров столицы. Кроме того, часть посетителей переехала в другие страны. На этом фоне в ресторанах и кафе в деловых зонах Москвы в марте-июне количество заказов сокращалось на 11% год к году.

Рестораторы считают, что увеличения трафика ресторанов вряд ли стоит ждать в этом году, так как он связан с восстановлением покупательского спроса, «о чем сейчас говорить преждевременно». А гендиректор RestCon Елена Перепелица ожидает, что положение рестораторов будет продолжать ухудшаться. Управляющий одного из крупнейших гастрономических рынков Москвы заявил, что «такого провального августа по количеству гостей не было более пяти лет».

В свою очередь, ресторанный рынок Екатеринбурга ожидает скорого окончания запасов зарубежного алкоголя, пишет DK.RU. Никто не питает надежд на то, что каналы поставок найдутся, а даже если и так, то цены вырастут в 2-3 раза.