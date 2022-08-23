Samsonite продали российский бизнес, Bosch пока оставляет заводы под Питером

Еще одна американская компания покинула российский рынок. Известный производитель чемоданов продал ООО «Самсонайт» российским топ-менеджерам. Тем временем Bosch опроверг заявления о продаже.

Американский производитель чемоданов Samsonite продал российский бизнес. Покупателями стали локальные топ-менеджеры, сообщают «Ведомости».

Теперь в ООО «Самсонайт» 30% принадлежит гендиректору компании Андрею Языкову, 70% — фирме президента ООО «Самсонайт» Вячеслава Шикулова, «Робинзон логистикс».

По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 8 июля, после чего ООО «Самсонайт» было переименовано в «Чемодан про». Официального подтверждения сделки пока не было. Вячеслав Шикулов отказался комментировать этот вопрос, в американской офисе Samsonite на запрос не ответили, пишут «Ведомости». Точная сумма сделки также неизвестна.

Ранее DK.RU писал, что немецкий производитель бытовой техники Bosch принял решение продать заводы, расположенные в России. Сообщалось, что компания ищет покупателей на два производящих в России холодильники и стиральные машины завода под Санкт-Петербургом. Большую часть комплектующих предприятия получали из ЕС. Участники рынка полагают, что в работающем состоянии заводы могут стоить до 4,4 млрд руб., однако так как предприятия «специализированы исключительно под технологии Bosch» «сейчас, не выпуская продукцию, они стоят в разы меньше».

Сегодня РИА Новости, ссылаясь на источник в Минпромторге, сообщило, что представитель российской структуры Bosch «БСХ Бытовые приборы» не подтвердил сообщения о продаже заводов в России.

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