Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.08
59,89
59,33
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Samsonite продали российский бизнес, Bosch пока оставляет заводы под Питером

Samsonite продали российский бизнес, Bosch пока оставляет заводы под Питером
Иллюстрация: m.market.yandex.ru

Еще одна американская компания покинула российский рынок. Известный производитель чемоданов продал ООО «Самсонайт» российским топ-менеджерам. Тем временем Bosch опроверг заявления о продаже.

#ИСХОД#РЕБРЕНДИНГ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Американский производитель чемоданов Samsonite продал российский бизнес. Покупателями стали локальные топ-менеджеры, сообщают «Ведомости».

Теперь в ООО «Самсонайт» 30% принадлежит гендиректору компании Андрею Языкову, 70% — фирме президента ООО «Самсонайт» Вячеслава Шикулова, «Робинзон логистикс».

По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 8 июля, после чего ООО «Самсонайт» было переименовано в «Чемодан про». Официального подтверждения сделки пока не было. Вячеслав Шикулов отказался комментировать этот вопрос, в американской офисе Samsonite на запрос не ответили, пишут «Ведомости». Точная сумма сделки также неизвестна.

Ранее DK.RU писал, что немецкий производитель бытовой техники Bosch принял решение продать заводы, расположенные в России. Сообщалось, что компания ищет покупателей на два производящих в России холодильники и стиральные машины завода под Санкт-Петербургом. Большую часть комплектующих предприятия получали из ЕС. Участники рынка полагают, что в работающем состоянии заводы могут стоить до 4,4 млрд руб., однако так как предприятия «специализированы исключительно под технологии Bosch» «сейчас, не выпуская продукцию, они стоят в разы меньше».

Сегодня РИА Новости, ссылаясь на источник в Минпромторге, сообщило, что представитель российской структуры Bosch «БСХ Бытовые приборы» не подтвердил сообщения о продаже заводов в России. 

Какие еще компании покинули Россию в последние месяцы

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Майонез ООО «ЕМЖК» будет изъят из магазинов и уничтоженМайонез ООО «ЕМЖК» будет изъят из магазинов и уничтожен
  • «Я человек, а ты грязь»: почему не стоит хамить на камеру, если планируешь стать депутатом«Я человек, а ты грязь»: почему не стоит хамить на камеру, если планируешь стать депутатом
  • В Екатеринбурге откроется ресторан Гарика ХарламоваВ Екатеринбурге откроется ресторан Гарика Харламова
  • Государственное регулирование рынка интернет-рекламы: что изменится с 1 сентября 2022 г.Государственное регулирование рынка интернет-рекламы: что изменится с 1 сентября 2022 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.