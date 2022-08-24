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Электроэнергию уральским заводам вместо финского «Фортума» будет поставлять местный бизнес

Электроэнергию уральским заводам вместо финского «Фортума» будет поставлять местный бизнес
Иллюстрация: fortum.ru

Права и обязанности по договору энергоснабжения промышленных предприятий региона переданы «ЭСК-Новая энергия». Решение совета директоров было единогласным.

#ИСХОД#НОВОСТИ

ПАО «Фортум» заключило соглашение о передаче прав и обязанностей по договору энергоснабжения потребителей Урала компании «ЭСК-Новая энергия». На заседании, прошедшем 23 августа, совет директоров компании принял решение единогласно.

Единственным бенефициаром «ЭКС-Новая энергия» является ООО «Уралэнергосбыт» (компания на 50% принадлежит «Фортуму» и на 50% Энергосбытовой компании «Восток», конечными владельцами которой являются уральские предприниматели Артем Биков и Алексей Бобров).

Эксперты считают, что Fortum начал передавать управление будущим покупателям активов, пытаясь сохранить управляемость процессом.

Ранее тюменская редакция DK.RU писала, что финский энергетический концерн начал собирать свои активы в рамках дочернего предприятия, зарегистрированного в России. 1 августа стало известно о готовящейся сделке ПАО «Фортум» с  Fortum Finance Ireland DAC. Сумма соглашения — 11,4 млрд руб., срок исполнения обязательств — до 31 августа.

Однако вскоре стало понятно, что ПАО «Фортум» не сможет в ближайшее время выкупить российские предприятия Fortum: 5 августа был выпущен указ Владимира Путина, запрещающий подобные сделки как минимум до конца года.  В аналогичной с Fortum ситуации оказалась итальянская энергокомпания Enel.

Указ президента до 31 декабря запрещает покупку и продажу долей в стратегически важных компаниях, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию. Закрыть подобные сделки сейчас можно только получив специальное разрешение президента РФ.

Напомним, Fortum объявил о сворачивании инвестиций в российские проекты в марте, вскоре после начала военной спецоперации России в Украине. В мае финский собственник заявил, что планирует «контролируемый уход» с рынка, продажу своих активов в стране и отказ от использования в России своего бренда.

Автор: Александра Клименко
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