В России начали тестировать зачисление зарплаты через СБП, по номеру телефона

В пилотном проекте участвует несколько банков страны. В случае, если опыт будет удачным, не исключено масштабирование и внесение соответствующих изменений в Трудовой кодекс.

Несколько российских банков принимают участие в пилотном проекте по переводу заработной платы через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ.

Как пишут «Известия», ссылаясь на источники на банковском рынке, деньги будут начисляться по платежному идентификатору гражданина. Банк, в который должны поступить средства, сотрудник выбирает сам, не ставя в известность работодателя. Этот сервис поможет бороться с проблемой «зарплатного рабства», с которой в России не могут справиться уже несколько лет: многие граждане по-прежнему не могут выбрать банк для начисления зарплаты самостоятельно. В 2022 г. объемы «добровольно-принудительных» зарплатных проектов выросли, констатируют эксперты.

Для того, чтобы запустить систему полномасштабно, потребуется внести изменения в трудовое законодательство. Пока в проекте принимают участие пять банков, их названия не уточняются. «Известия» направили запрос банкам, вошедшим в топ-30 финорганизаций страны, после чего в Абсолют банке, УБРиР и Новикомбанке ответили, что знают о проекте, но не участвуют в нем.

Сбер подчеркнул, что поддерживает все доступные на рынке способы зачисления платежей гражданам, в том числе через СБП. Сейчас в банке корпоративным клиентам предоставляют сервис зачисления зарплаты по номеру телефона, но только на карты Сбера.

В ВТБ считают, что зачисление зарплат с помощью системы быстрых платежей не является достаточно безопасным способом. Начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Гариф Ромашкин пояснил:

Начисление зарплаты по номеру телефона как единственному идентификатору физлица мы по-прежнему считаем недостаточно безопасным функционалом. Банковский счет имеет уникальный номер, а номер телефона физлицу присваивает не банк. Доступ к нему могут получить третьи лица, и в случае подмены сим-карты перевод может уйти мошенникам.

Один из источников издания рассказал, что пилотный проект запущен на площадке ассоциации «ФинТех», там комментариев пока не дали. В ЦБ РФ и НСПК на запрос также не ответили.

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