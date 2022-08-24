Bloomberg: запрет на выдачу виз россиянам не сработает

Гораздо лучше расстелить приветственную циновку для лучших и умнейших людей России, чем ужесточать выдачу виз, это не получит ожидаемого эффекта, считают в Европе.

Европейские политики должны сосредоточиться на запрете на неоправданные визовые привилегии для российских олигархов, а также на предоставлении гуманитарных виз для поощрения утечки мозгов среди студентов и ученых, считает Bloomberg. Запрет на выдачу виз россиянам может не оказать ожидаемого эффекта, пишет агентство:

Призывы европейских государств ужесточить выдачу виз также звучат все громче. Такие меры могут показаться привлекательными <...>, но нет никакой гарантии, что они сработают так, как ожидают их сторонники. Гораздо лучше расстелить приветственную циновку для лучших и умнейших людей России.

Авторы считают полный запрет по признаку гражданства РФ неправильным ответом в сложившейся ситуации и равносильным «коллективному наказанию». По их мнению, «возлагать одинаковую ответственность» несправедливо. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не планирует прекращать выдавать визы российским гражданам.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу. Они считали, что поток туристов является «проблемой, которую необходимо решить». В тот же день депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что идея введения запрета за на въезд россиян в Евросоюз (ЕС) является худшей идеей против России. По его мнению, сейчас можно наблюдать, как страны Балтии и Польша пытаются навязать свою политику остальной Европе посредством «диктатуры эмоций».

С 18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами. Ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны ЕС, а власти Финляндии сократили выдачу шенгенских виз. Теперь долгожданный Шенген придется ждать по шесть месяцев и цена за оформление будет доходить до 40000 руб, писал DK.RU.