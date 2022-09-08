«Энергоносителей много. С продовольствием тоже все нормально. Так что все будет хорошо»

«Сармат» полетел, «Посейдон» поплыл. Вакцину (первыми в мире) сделали. Кто сейчас крупнейший экспортер пшеницы в мире? Мы. А давно ли импортировали? Вот так, как-то незаметненько…»

Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP:

— Третий месяц пытаюсь написать статью о событиях на Украине, но, как говорится, «чем дальше в лес, тем толще партизаны». По мере погружения в материал появляются новые пласты информации, а без них картинку не сложить. Один факт влечёт за собой следующий, начинаешь вникать в него, проявляется ещё что-то, и так далее, и конца-края этому не видно.

Попутно — хочешь не хочешь — складывается картина происходящих экономических изменений (а это фундамент всего, на самом деле). В том числе в России. И это вселяет в меня надежду на грани с восторгом — не могу не поделиться.

Начну с того, что на Западе начинается структурный кризис. Не это, разумеется, наполняет меня восторгом. Структурный кризис — штука сложная, я его описываю вкратце в этой статье.

Совсем кратко: модель развития экономики за счёт надувания кредитных пузырей путём длительного (40 лет) снижения ставки кредита и пропорционального роста объема исчерпала себя — добрались до отрицательных ставок. Плюс денег напечатали как не в себя, про инфляцию, логистический и энергетический кризисы сами знаете. Короче, это «веселье» лет на пять, с падением экономики Запада, по прогнозам некоторых экономистов, на 30-50%. Поэтому уже к весне станет им не до Украины, и станет попроще.

Собственно, «первый акт Мерлезонского балета» уже начался, сколько там премьеров и правительств «слетело» — пять?

Но это только начало, «разогрев публики», так сказать. Впрочем, нас, конечно, больше интересует собственная страна. Все мы ещё со школы знаем: Россия — самая богатая страна мира по природным ресурсам. Нефти, газа, прочих полезных ископаемых, даже чернозёма, у нас целых 50% от всего мирового объёма. Возникает резонный вопрос: «Почему я этого как-то в своём кармане не наблюдаю?». Общеизвестный ответ: разворовали. Этот факт имеет место быть. В 90-е такой «дербан» страны происходил, что даже Клинтон в этом открыто признался. Но давайте подумаем: на Западе или в Китае нет коррупции?

Китай развивает свою экономику, а мы свою — частично. Частично — потому что с вооружением всё вроде хорошо, и славно. Это основа. Остальное может уже и не понадобиться, если будем слабы. Когда фокус внимания на внешней политике, вооружении и приведении армии в боеспособное состояние, то остальное приходится немного отложить.

Гиперзвук сделали, «Сармат» полетел, «Посейдон» поплыл. Вакцину (первыми в мире) сделали. Продовольственную безопасность хотя бы на минимальном уровне обеспечили. Кто сейчас крупнейший экспортер пшеницы в мире? Мы. А давно ли ещё вынуждены были импортировать? Вот так, как-то незаметненько…

Но хочется, конечно, большего. Когнитивный диссонанс имеет место быть — ведь вроде всё у нас есть, чего же не хватает? Одной из важнейших причин видится ошибочная финансовая политика. Всё заработанное выводилось на Запад — там надёжнее. Это как зарабатывать довольно много, но питаться плохо. Культуристы знают: ты хоть сдохни в спортзале, без белка мышцы расти не будут. Если не инвестировать в свою экономику — с чего она будет расти?

Пол Крейг Робертс, один из авторов «рейганомики», в одном из интервью заявил:

Американские экономисты-неолибералы промыли мозги российским экономистам и Центральному банку (ЦБ) о том, что России для развития нужна иностранная валюта, которую даёт продажа за рубеж российских нефти и газа. Эта удивительная глупость тормозит развитие российской экономики и не позволяет применить сильные контрсанкции. Эта же глупость является причиной того, что ЦБ не выполняет свою работу и не финансирует внутреннее развитие России.

Хорошая новость состоит в том, что надеяться больше не на кого. Придётся развивать свою промышленность. Об этом президент ясно сказал на ПМЭФ.

Скажу честно: по денежно-кредитной политикой пока полной ясности нет. Но:

С «надёжностью» размещения средств за рубежом уже всё понятно.

Движение потихонечку идёт: ставка ЦБ упала с 20 до 8%. Андрей Белоусов , первый заместитель председателя правительства, уже озвучил цель 5-6%;

, первый заместитель председателя правительства, уже озвучил цель 5-6%; Ставку по льготной ипотеке снизили.

Впрочем, этот процесс и должен идти без суеты. Белоусов о необходимости наращивания инвестиций сказал публично. Даже пропорцию необходимую озвучил — 2:1. То есть для роста ВВП на 1%, необходимо нарастить инвестиции на 2%.

К чему всё это приведёт? Маленький пример, только по Екатеринбургу: за 1,5 года действия льготной ипотеки объём строительства вырос на 40%. Ну, а если на всех фронтах так, через пять лет уже будет заметно, а через 10 мы страну не узнаем.

Мечтатель? Не только.

Статью «Нужна ли ипотеке господдержка?» о необходимости господдержки ипотеки и снижения ставок («льготная» ипотека), я опубликовал в «Деловом квартале» в ноябре 2016 г.

А статью «Как вложить деньги выгодно, надежно, быстро» о том, что инвестировать (в тот момент) в валюту, акции и крипту — не самая удачная идея — в ноябре 2021 г.

Так что иногда получается «заглянуть в будущее». Достаточно давно живу.

Однако вынужден и «ложку дёгтя» влить.

Самые тёмные часы — перед рассветом. «Раскрутка» экономики займёт 2-3 года, и 10 тысяч санкций не могут не сказаться негативно на уровне жизни.

Но энергоносителей у нас более чем, не замёрзнем. С продовольствием тоже всё нормально. Многие этим могут похвастать? Так что переживём. Вдвое легче, когда видишь «свет в конце тоннеля». И ещё вдвое, когда видишь, что другим (Западу) хуже (шутка).

Медленно продвигаемся на Украине? Такая тактика сильно экономит жизни наших воинов и позволяет стране жить нормальной жизнью. К западной границе надо будет подходить, когда Европа будет готова — когда энтузиазм закончится.

Время иллюзий закончилось. Надеяться, что слепое следование западным моделям вдруг чудесным образом откроет перед страной «ворота рая», больше не приходится. Рассчитывать надо на себя. Пора быть достойными наших предков.

Так что ничего не бойтесь. Всё у нас будет хорошо. Но «хорошо» само на голову не свалится. Дело правительства — создать условия. А выращивать хлеб, строить дома, плавить сталь, воспитывать детей и т.д. и т.п. — кроме нас некому.

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