Эксперты расскажут о факапах автоматизации HR-процессов

15 сентября в Точке Кипения (ул.Б.Ельцина, 3) с 14.00 до 18.00 часов состоится открытая конференция «Факапы HR-автоматизации». Организатор мероприятия — 1С-дистрибьютор «Прайм Регион».

Конференция будет полезна предприятиям, у которых стоят задачи оптимизации качества работы HR-отдела, разгрузки HR-специалистов, повышения качества подбора и сбора статистики.

Цель конференции — поделиться друг с другом опытом ошибок и вынести из них максимум пользы.

Зачем идти на конференцию?

Услышать, как другие компании выходят из провалов, какие уроки извлекают. Узнать, с какими сложностями можно столкнуться при автоматизации HR-процессов. Понять, на чем можно сэкономить, внедряя HR-автоматизацию.

Спикеры конференции:

— Татьяна Ежова, начальник управления ПАО «Банк Синара», директор Департамента персонала АО «Газэнергобанк»;

— Владислав Кондратьев, директор Департамента информационных технологий АО «Газэнергобанк»;

— Ксения Лысенко, директор по франчайзингу, «Жизньмарт» (развитие франшизы, контроль качества сети);

— Артем Сабитов, руководитель группы подбора ИТ, «Сима-ленд»;

— Алена Овчинникова, руководитель HR группы компании «Брусника»;

— Наталья Данилова, директор ИТ группы Artsofte

С программой конференции можно ознакомиться на сайте. Участие бесплатное, необходима регистрация.

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http://prime-1c.ru/