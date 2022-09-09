На Урале назвали лучших «Агентов позитивных изменений»

Жюри выбрало 16 перспективных проектов, раскрывающих туристический и культурный потенциал региона. Среди них — профориентационное приложение, турмаршрут по храмам Полевского и др.

Завершился второй сезон проекта «Агенты позитивных изменений». Он помогает активным и креативным свердловчанам реализовывать идеи при поддержке бизнеса и государства.

Старт проекту был дан в 2020 г. при поддержке организации «Деловая Россия». Первый сезон прошел в Екатеринбурге, а второй — на территории всего региона. В этом году на конкурс было подано свыше 800 заявок. Проект реализуется при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области с привлечением средств Фонда президентских грантов.

Из 800 заявок были отобраны лучшие проекты в социальной, туристической, культурной, образовательной сфере, а также в сфере благоустройства территории. Согласно условиям, все идеи агентов должны отвечать принципу 4 WIN: полезны для людей, территории, бизнеса и будущего.

Проекты, уже реализуемые или находящиеся на старте, были презентованы широкой аудитории на итоговых форумах во всех пяти управленческих округах Среднего Урала: Горнозаводском (Нижний Тагил), Южном (Каменск-Уральский), Западном (Полевской), Восточном (Тавда) и Северном (Красноуральск). Гостям и экспертам представили самые интересные и перспективные кейсы агентов, из которых были выбраны 16 лучших проектов.

Технологичная профориентация

В Горноуральском управленческом округе одним из самых необычных проектов-победителей стало профориентационное приложение «VR_Formula» от разработчиков из Нижней Салды. Сейчас для проекта используются ресурсы Центра «Точка роста» МАОУГ, методическая поддержка от Высшей технической школы (Тула) и корпорации ВСМПО-АВИСМА (Верхняя Салда).

Мы создаем приложения для виртуальной реальности, которые нацелены на профориентацию абитуриентов, которые пока находятся в неопределенности по поводу выбора профессии. Мы трудимся над рабочими профессиями для предприятий, в частности мы создали прототип виртуальной реальности для профессии кузнеца и любой желающий мог лично ознакомиться со спецификой данной работы на современном предприятии, — рассказывает координатор и гейм-дизайнер Николай Кобяков.

В планах авторов не только создание прототипов в приложениях, но и обучение ребят, знакомство их с профессиями, проведение мастер-классов для старшеклассников, чтобы в дальнейшем получить уже мотивированных специалистов, которые знают, куда они идут, и чем будут заниматься. Одной из важных целей проекта также является уменьшение оттока кадров из малых городов.

Наше приложение — это уже готовый файл, который можно будет получить абсолютно бесплатно и провести его демонстрацию на уроках профориентации в любой школе региона. При этом наличие шлема виртуальной реальности вообще необязательно. Платформа, на которой мы работаем, подразумевает и демонстрацию в обычном режиме, пусть и не с полным погружением, но алгоритм уже будет понятен, — уточнил автор.

Для дальнейшего развития создатели планируют приобретение дополнительного оборудования и лицензионного ПО.

Секреты уральских камнерезов

Еще один интересный проект-финалист — это Фестиваль камня «Самоцветная сторона» в селе Мурзинка (Горноуральский ГО). Место известно своим геологическим музеем, старинными копями и передающимися по наследству секретами уральской резьбы по камню.

Фестиваль проходит ежегодно с 2012 г. в первую субботу августа и уже неоднократно становился лауреатом национальной премии в области событийного туризма. В этом году фестиваль посетили более 5 тыс. гостей, а участие в нем приняли свыше 100 мастеров со всей страны. Событие объединяет ярмарку изделий народных мастеров, конкурс народной песни, мастер-классы, полеты на воздушном шаре, молодежный турнир, танцевальную программу и световое шоу.

Мы хотим привлечь внимание к Мурзинке не только как к месту первых русских самоцветов, но и как к месту отдыха и туризма. Мы вовлекаем данную местность в туристическое пространство Свердловской области, — подчеркнул руководитель проекта Андрей Козырев.

Для дальнейшего развития авторам требуется информационная поддержка со стороны СМИ, а также транспортные услуги, информационные указатели и полноценная рекламная кампания.

Русские куклы, как часть уральской самобытности

Среди проектов, реализуемых в пределах Восточного управленческого округа, эксперты выделили культурно-просветительский проект Любови Кручининой «Большой хоровод народов Среднего Урала».

Автор предлагает воссоздать тряпичную русскую куклу, ее проект направлен на популяризацию народной культуры. В работы по реализации задуманного были вовлечены жители деревни Зуево (Слободо-Туринский район), а сам проект направлен на популяризацию народной культуры. Жители деревни организуют хоровод народов Среднего Урала через куклу. Под каждый праздник придумывается новая, уникальная кукла.

Задача проекта — возрождение народов Урала через творчество. В этом принимают участие все жители деревни Зуева, а главное — дети. Это создает особую культурную среду, — считает один из членов жюри, политолог, директор «Института системных политических исследований и гуманитарных проектов» Анатолий Гагарин.

Возвращение к истокам

В Западном управленческом округе одним из отмеченных экспертным жюри проектов стал «По пути АзБуки» из Полевского. Проект стартовал в 2019 году и направлен на продвижение символов славянского единства, в первую очередь, кириллического алфавита, инструментами культуры и традиционных ремесел, как на территории Свердловской области, так и за рубежом.

По словам одного из авторов проекта Эльмиры Самохиной, благодаря «Агентам позитивных изменений» была получена экспертная оценка инициативы, и удалось познакомиться с авторами других проектов, готовыми совместно реализовывать различные идеи.

В рамках проекта был разработан турмаршрут «Лики времени» по православным храмам Полевского, а в музее старинной книги проходят мастер-классы по каллиграфии на основе кириллицы. В прошлом году была открыта выставка визуализированных кириллиц на площадке музея.

На чай к монахам

В Северном управленческом округе одним из победителей стал «Гастрономический тур по монастырскому производству села Костылева». Данный туристический маршрут предполагает посещение монастырей, в которых сохранены аутентичные ремесла, а также ознакомление с современными способами сбора и обработки дикорастущих растений (шишек, иван-чая, плодово-ягодных растений и других).

Кроме того, туристы смогут попробовать различные виды получаемой продукции: насельники и монахи предлагают гостям иван-чай и другие угощения. В сезон, с мая по октябрь, гастрономический тур может привлечь до 10 тысяч туристов.

Мы надеемся на помощь и поддержку в нашем социальном проекте. Хотелось бы познакомить туристов Верхотурья с культурой, историей. На форуме «Агенты позитивных изменений» мы услышали обратную связь от профессионалов, — поделился один из авторов проекта отец Захарий.

Урал туристический и кинематографический

Еще один интересный проект Западного управленческого округа — «Ключ Камень» (Первоуральск). Уже действующий загородный клуб расположен на берегу реки Чусовой в деревне Каменка. Эти места еще с советских времен пользуются популярностью у съемочных групп благодаря невероятно живописным видам.

Главная достопримечательность деревни Каменки — остатки деревянной крепости, построенной Свердловской киностудией в начале 80-х годов для съемок фильма «Семен Дежнев» (1983 год). Также эти места можно увидеть в фильмах «Демидовы» (1983), «Золотая баба» (1986), «Похищение чародея» (1989), «Житие Александра Невского» (1991), «Золото» (2012) и др.

На территории загородного клуба есть шесть коттеджей, оборудованы кухни, мангальные зоны, кафе, две русские бани. Собственники организуют для гостей речные сплавы на катамаранах и сап-серфах, прогулки на квадроциклах по лесным тропам, предлагают отведать блюда уральской кухни в недавно открывшемся ресторане. Сейчас в планах у владельцев масштабирование своего проекта при поддержке экспертов в этой сфере.

Добавим, что финалисты во всех округах были удостоены памятных дипломов и сувениров, а организаторы и представители администраций округов пообещали содействие участникам в реализации и развитии их проектов.

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