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Минфин и ЦБ предлагают провести в России «приватизацию» пенсионных накоплений

Минфин и ЦБ предлагают провести в России «приватизацию» пенсионных накоплений
Иллюстрация: wikipedia.com

Замороженные с 2014 г. пенсионные накопления россиян сейчас, по сути, находятся в госсобственности. Если инициативу реализуют, граждане смогут инвестировать средства по собственному усмотрению.

#ЗАКОНЫ#ПЕНСИЯ#НОВОСТИ

Минфин России предложил передать пенсионные накопления гражданам, чтобы они могли самостоятельно их инвестировать. Предложение уже обсуждали на сессии по развитию финансового рынка в правительстве 30 августа, пишут «Ведомости».

В  совместной презентации Минфина и ЦБ, представленной на совещании министром финансов Антоном Силуановым и председателем регулятора Эльвирой Набиуллиной инициатива названа «приватизацией».

Под «приватизацию» могут попасть накопления, замороженные с 2014 г., которыми сейчас управляют НПФ и ПФР. Напомним, до 2014 г. 6 п. п. из страхового тарифа в 22% составляли накопительную часть пенсии, ей можно было распоряжаться свободнее, чем страховой. Мораторий на эти накопления сейчас продлен до 2024 г.

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, подтвердил изданию, что речь идем именно о передаче в собственность накоплений, которые были сформированы в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), замороженные с 2014 г.

Сейчас эти средства можно только переводить между НПФ, деньги, по сути, находятся в госсобственности. Если инициатива будет принята, россияне смогут решать, отправлять деньги в ПФР или НПФ или самостоятельно инвестировать их (все же согласно некоторым установленным критериям).

Кроме «приватизации» в блок предложений Минфина по развитию пенсионного и страхового рынка вошли следующие ­инициативы:

  • развитие корпоративных пенсионных программ;
  • стимулирование НПФ к долгосрочным инвестициям;
  • модернизация инструментов для долгосрочных инвестиций физлиц;
  • налоговое стимулирование;
  • внедрение системы гарантирования долгосрочных сбережений.

Ранее, напомним, стало известно, что в ПФР началась корректировка пенсий для работающих пенсионеров.

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Автор: Александра Клименко
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