Доходы Свердловской области заметно просели

Недополучение налогов на прибыль организаций повлияло на бюджеты 16 регионов страны. Средний Урал, полагают в Минфине, потерял деньги из-за сложностей у металлургов.

За восемь месяцев 2022 г. в сравнении с тем же периодом 2021 г. сразу в 16 регионах России упали доходы. Основная причина этого — недополучение налогов на прибыль организаций, констатирует Минфин России.

Свердловская область — в числе регионов, продемонстрировавших минусовую динамику, в первую очередь из-за снижения прибыли в металлургической отрасли. Снижение доходов металлургов, помимо Свердловской, повлияли на показатели Челябинской, Белгородской, Курской, Липецкой областей, Карелии и Забайкальского края.

При этом в Минфине РФ подчеркнули, что не опасаются ситуации и не ожидают кризиса, так как в регионах накопленные резервы «находятся на исторических максимумах» — 4 трлн руб.

Напомним, Свердловская область также вошла в перечень субъектов, меньше всего нарастивших бюджетные доходы в 2022 г. Средний Урал достиг только 13%, тогда как в целом доходы консолидированных бюджетов 85 регионов в первом полугодии были исполнены с номинальным ростом на 24,8 %.

Ранее DK.RU писал о том, какие города Свердловской области наиболее щедро пополняют бюджет. Согласно информации регионального Министерства финансов, самые лучшие показатели у Кировграда, Березовского и Верхней Туры. За ними следуют Первоуральск, Качканар, Верхняя Салда, Староуткинск, Новоуральск, Невьянск и Нижний Тагил. Всего за первое полугодие 2022 г. работа по повышению доходного потенциала позволила обеспечить 4,6 млрд руб. поступлений консолидированного бюджета области.

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