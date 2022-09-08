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МАГАТЭ предлагает Москве и Киеву соглашение о неприкосновенности Запорожской АЭС

МАГАТЭ предлагает Москве и Киеву соглашение о неприкосновенности Запорожской АЭС
Иллюстрация: wikipedia.com

Глава агентства заявил, что уже связался с представителями обеих стран, «никто не сказал нет». Станция, напомним, подвергается обстрелам с середины августа.

#КРИЗИС#УКРАИНА#НОВОСТИ

МАГАТЭ предлагает Москве и Киеву соглашение о неприкосновенности Запорожской АЭС. Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже связался с представителями России и Украины для обсуждения этой инициативы. По его словам, стороны «не сказали нет». Начать обсуждать инициативу планируется в ближайшие дни.

Идея состоит в том, чтобы сказать русским и украинцам: вы принципиально согласны с тем, что станцию нельзя атаковать? Так что давайте заключим простое соглашение по защите, фактически «санктуаризации» (неприкосновенности) станции, — поясняет Гросси.

В начале сентября эксперты агентства, напомним, посетили ЗАЭС, чтобы оценить ситуацию там. Они добирались к станции через Украину. Запорожская АЭС с конца февраля находится под контролем России, с середины августа она стала часто подвергаться обстрелам.

6 августа был опубликован отчет по ситуации на АЭС, сотрудники МАГАТЭ заявили, что не заметили признаков распространения радиации со станции. Также миссия зафиксировала «присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники» и повреждения на нескольких объектах станции, назвать ответственных за которые в агентстве отказались. Сейчас большинство специалистов уже покинули АЭС, на месте остались только два сотрудника агентства.

Президент России Владимир Путин заявил, что доверяет отчету организации. Также он сказал, что заявления о том, что Россия сама обстреливает АЭС, являются бредом, ведь там находятся российские военные.

Ранее на DK.RU: Путин во Владивостоке: ЕС «бросил людей в топку санкционной печи», а РФ набирает темпы

Автор: Александра Клименко
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