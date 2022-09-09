Россияне с шенгеном больше не смогут пересекать границы Литвы, Латвии и Эстонии

Обладатели шенгенской визы не смогут пересечь автомобильную границу со странами Балтии даже транзитом. Исключение сделают для водителей фур и дипломатов.

Правительства стран Балтии официально объявили о решении ограничить передвижения российских граждан: теперь обладатели шенгенских виз не смогут пересекать сухопутные границы прибалтийских стран с Россией и Белоруссией. Вместе с Литвой и Эстонией достигнуто «принципиальное соглашение», об этом заявил глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс:

В последние пару недель и месяцев резко увеличилось пересечение границы гражданами России, имеющими шенгенские визы. Это становится вопросом общественной безопасности, это также вопрос морального и политического характера. Исключение сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

Финляндия заявила, что не станет вводить такие меры, пока их не согласуют на уровне Еврокомиссии, пишет Коммерсантъ. Ранее Евросоюз (ЕС) не смог согласовать запрет на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что ограничения не поддержали Германия, Франция, Португалия, Кипр и Греция. Однако ЕС отменит действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Оно может перестать действовать уже с понедельника, 12 сентября. Польша также говорила, что вместе со странами Прибалтики хочет принять меры для сокращения потока россиян, въезжающих в ЕС.

Евросоюз не отказывает россиянам в получении шенгенских виз целиком, но получить заветный штамп в загранпаспорте теперь будет куда сложнее и дороже. Куда идти за визой этой осенью? Читайте на DК.RU