«Брусника» собирается построить на Сортировке «анклав красоты»

Так на презентации назвали новый жилой комплекс представители компании, отвечая на вопросы о том, как он впишется в инфраструктуру района, сложившуюся исторически. Официальное название ЖК — «Депо».

На этой неделе прошла презентация нового, одиннадцатого по счету проекта в Екатеринбурге строительной компании «Брусника». Он появится на Старой Сортировке в границах улиц Пехотинцев — Таватуйская — Сортировочная — Новая (еще проектируется) и будет состоять из семи жилых домов, а также детского сада на 300 мест. Сроки сдачи — конец 2024 г.

Квартал называется «Депо». Он будет располагаться на территории завода по ремонту чешских трамваев. Промплощадка долгое время была заброшенной. Этот факт в компании хотят использовать как плюс.

За долгие годы безхозяйности здесь произошло стихийное бурное озеленение. Строители заявили, что хотят его сохранить. Это, по их словам, считается главной ценностью будущего ЖК. Вторым по значимости плюсом они обозначили реку Ольховка. Представители компании заявили, что собираются взяться за ее благоустройство.

Дома будут иметь переменную высоту застройки, чтобы во двор проникал свет. Комплекс будет представлять из себя «закрытую квартальную структуру» из семи жилых зданий с детским садом и площадью в центре.

«Мы хотели создать особенную среду, не похожую ни на старую советскую, ни на новую застройку, которая преимущественно высотная, по типу кварталов в Барселоне с очень четкой сеткой улиц и ярко-выраженными пешеходными зонами», — рассказала на презентации «Депо» директор «Брусники» в Екатеринбурге Наталья Лушникова.

На презентации присутствовали риелторы, агенты по недвижимости и журналисты. Им предоставили возможность задавать вопросы.

«Я как житель Сортировки, проживший там 25 лет, помню преображение района с приходом Таганского ряда. Я задам главный вопрос, который, наверное, у всех сейчас на уме: не будет ли это отпугивать покупателей, учитывая репортажи журналистов из школ Сортировки в честь начала учебного года?» — это был первый и, видимо, ожидаемый вопрос из зала.

Вся история нашей работы показывает, что среда меняет окружение... Мы предусмотрели закрытые дворы и другие меры безопасности, это будет анклав безопасности и красоты посреди Сортировки, — пояснили представители компании.

Для того, чтобы ответить на многочисленные вопросы риелторов о том, «как вообще это продавать», на презентацию был приглашен автор книги «Продавец недвижимости» Максим Левченко. Он провел полуторачасовой мастер-класс по продажам.

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