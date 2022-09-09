«Для нас стало открытием, что на Урале такая огромная киноиндустрия»

В Екатеринбурге пройдет Неделя уральского кино, в ней примут участие 10 местных кинопроизводящих студий. Организаторы утверждают, что кинокомпаний у нас намного больше.

На следующей неделе, с 13 по 17 сентября, в Екатеринбурге пройдет Неделя уральского кино. Зрителям покажут игровые, анимационные и документальные фильмы, снятые уральскими киностудиями. Все показы будут бесплатными.

Всего отобрано 70 произведений 10-ти уральских кинопроизводящих компаний. Все фильмы-участники фестиваля вышли в свет за последние два года. Такое большое количество участников рынка удивляет. Практически все студии являются коммерческими, кроме студии анимации в «Инновационном культурном центре Первоуральска».

Кадр из фильма «Обычная свадьба», 2021, 19 мин., 18+. Режиссер и автор сценария Ирина Ходюш

«Когда мы поняли, что отобрали 70 кинопроизведений, в том числе небольших, там есть мультфильмы, короткометражки, для нас стало очевидным, что на Урале сформировалась такая огромная киноиндустрия. Более того, большинство из этих фильмов имеют международные премии, они участники огромного количества кинофестивалей», — рассказали в пресс-центре Свердловской областной организации «Союз кинематографистов РФ».

В Союзе кинематографистов также пояснили, что представленные к просмотру фильмы редко выходят в широкий прокат: так устроена киноиндустрия. Хотя перспектива выйти на широкие экраны у них, конечно, есть. Например, фильм Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария» в широком прокате был.

«Такое кино видят на кинофестивалях и специальных показах, потом, понятно, оно уходит в интернет. Но все равно это жанр кинотеатра. Посмотреть такое кино дома то же самое, что посмотреть на видео театральный спектакль. Конечно, в такой концентрации на больших экранах уральское кино появляется только в период фестиваля», — пояснили эксперты.

Организаторы фестиваля также обращают внимание на то, что, по их мнению, региональное кино сегодня становится драйвером развития российского кинематографа. Место проведения фестиваля ДОМ КИНО (Екатеринбург, Луначарского, 137). Бесплатные билеты можно приобрести в кассе и на сайте ДОМА КИНО.

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Иллюстрации предоставлены пресс-центром Свердловской областной организации «Союз кинематографистов РФ»