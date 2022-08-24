Свердловская киностудия рассказала о еще семи проектах. Это игровое и документальное кино

Зрителей ждут рмантические и драматические сюжеты, фильмы о роботе, брошенном в поле самолете и его пилоте, предпринимателях, столкнувшихся с санкциями, и таинственном явлении лакрифагии.

Свердловская киностудия снимает семь игровых и документальных фильмов при поддержке Министерства культуры РФ, уже осенью запустят предпродакшн, сообщает пресс-служба учреждения.

На Свердловской киностудии снимут романтическое роуд-муви (фильм – путешествие) «Втроем» Александры Сараны и авторское кино «Длительные свидания» Егора Лялина о 70-летнем священнике и его встрече с озлобленной 20-летней Виолеттой, глухонемой от рождения, которая недавно подожгла храм.

Кроме того, на студии снимут полнометражный фильм «Наперекор» Марии Васениной о молодой сельской учительнице, которая хочет изменить свою жизнь и на это у нее есть только летние каникулы.

Также зрителям представят три документальных короткометражных картины: «Кобот» Анны Евдокимовой о молодом предпринимателе и первом коллаборативном роботе в России, «Для своих» Арины Салахутдиновой, в котором речь пойдет о трех людях, предпринимателях и мастерах, которые очень любят свое дело, но неожиданно сталкиваются с проблемой под названием «санкции». Фильм «Один в летном поле» Анны Веселовой расскажет о проектировщике бюджетного гидросамолета «Ульяна», который из-за запрета прокуратуры ржавеет в поле. Пилоту нужно заработать на техобслуживание воздушного судна, чтобы вновь летать.

Также поддержку Минкульта получила анимационная короткометражка «Лакрифагия» Елизаветы Климаевой.

Главная тема фильма основана на природном явлении лакрифагии – процессе, при котором одно существо поглощает слезы другого. Цель проекта – показать лакрифагию с помощью визуального языка, интерпретировать явление с точки зрения эстетики, — говорится в описании фильма.

Также на киностудиии сейчас работают над картиной «Код города» о Екатеринбурге, игровым фильмом «Сломя голову» режиссера Евгения Григорьева и документальным фильмом с участием группы Niletto.

﻿﻿Ранее DK.RU писал, что Свердловская киностудия договорилась о сотрудничестве с «Кыргызфильмом». Сотрудничество предполагает взаимодействие в сфере информационного, делового, продюсерского и производственного партнерства, взаимного продвижения, обмена информацией, участия в совместных проектах и других видах деятельности.

В июне этого года стало известно, что киностудию не будут переводить на баланс области. Власти отказались от этой идеи, креативный продюсер организации Евгений Григорьев так пояснил ситуацию:

Думаю, пройденный [этап]. Наша студия включена в перечень опорных киностудий Российской Федерации, наряду с Мосфильмом, Ленфильмом и Студией имени Горького. Это другой коленкор. Федеральный статус — это больше ресурсов и больше внимания. Надеемся, что благодаря этому мы можем рассчитывать на реконструкцию, чтобы сделать из киностудии прекрасный камень пирит, на который она похожа с точки зрения архитектуры.

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