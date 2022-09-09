Большая уральская тропа вышла за пределы Висимского заповедника, впереди еще 1000 км пути

Большая уральская тропа теперь вполне может называться таковой, посчитали организаторы трека, закончив разметку в пределах Веселых гор. Они показали, как она соединит север и юг Урала. Карта внутри.

На Урале продолжается строительство Большой уральской тропы. В этом году волонтеры работали на отрезке 52 км в Веселых горах. Эта часть трека находится в пределах Висимского заповедника.

Сегодня главный идеолог и организатор этого движения, сооснователь сетевого сообщества автопутешественников Ural Travellers, учредитель АНО «Лаборатория внутреннего туризма» Вячеслав Пестриков переименовал телеграм-канал проекта. Теперь он так и называется — Большая уральская тропа. Трек вышел за рамки заповедника, поэтому теперь это уже не просто вело-пешеходный туристический маршрут в Веселых горах, пояснил он.

По проекту протяженность тропы должна составить 1081 км. Она пройдет по хребту Уральских гор с юга на север, соединив Белорецк и Красновишерск. Проект призван объединить существующие эколого-туристические маршруты регионов Большого Урала и объекты коммерческой туристической инфраструктуры в межрегиональный национальный маршрут. Он стартовал летом 2022 г. и реализуется при поддержке Департамента по туризму и гостеприимству Свердловской области.

В планах на сентябрь-октябрь провести разведку и предварительную маркировку трека Весёлые горы — гора Семь братьев протяженностью еще 50 км. Присоединиться к созданию Большой уральской тропы можно уже в эти выходные — 10 сентября. Заявки можно присылать на электронную почту АНО «Лаборатория внутреннего туризма» labintur@gmail.com. В заявке нужно указать ФИО и контактный телефон.

На этой карте отмечены точки притяжения, имеющие огромный туристический потенциал и которые необходимо разведать волонтерам

Напомним, что с отрезком Большой уральской тропы, который проходит в Висимском заповеднике на Урале, связано много легенд. Информация о них не тиражируется, но активисты, волонтеры и сотрудники Висимского заповедника решили возродить тропу, достать из глубин небытия исторические памятники, сделав их объектами притяжения на треке, актуализировать тему защиты природы и сельскохозяйственных возможностей региона.

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Карты предоставлены Вячеславом Пестриковым