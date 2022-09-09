Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 09.09
60,80
60,69
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Большая уральская тропа вышла за пределы Висимского заповедника, впереди еще 1000 км пути

Большая уральская тропа вышла за пределы Висимского заповедника, впереди еще 1000 км пути
Иллюстрация: DK.RU

Большая уральская тропа теперь вполне может называться таковой, посчитали организаторы трека, закончив разметку в пределах Веселых гор. Они показали, как она соединит север и юг Урала. Карта внутри.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

На Урале продолжается строительство Большой уральской тропы. В этом году волонтеры работали на отрезке 52 км в Веселых горах. Эта часть трека находится в пределах Висимского заповедника.

Сегодня главный идеолог и организатор этого движения, сооснователь сетевого сообщества автопутешественников Ural Travellers, учредитель АНО «Лаборатория внутреннего туризма» Вячеслав Пестриков переименовал телеграм-канал проекта. Теперь он так и называется  Большая уральская тропа. Трек вышел за рамки заповедника, поэтому теперь это уже не просто вело-пешеходный туристический маршрут в Веселых горах, пояснил он.

По проекту протяженность тропы должна составить 1081 км. Она пройдет по хребту Уральских гор с юга на север, соединив Белорецк и Красновишерск. Проект призван объединить существующие эколого-туристические маршруты регионов Большого Урала и объекты коммерческой туристической инфраструктуры в межрегиональный национальный маршрут. Он стартовал летом 2022 г. и реализуется при поддержке Департамента по туризму и гостеприимству Свердловской области.

Большая уральская тропа вышла за пределы Висимского заповедника, впереди еще 1000 км пути 1

В планах на сентябрь-октябрь провести разведку и предварительную маркировку трека Весёлые горы — гора Семь братьев протяженностью еще 50 км. Присоединиться к созданию Большой уральской тропы можно уже в эти выходные  10 сентября. Заявки можно присылать на электронную почту АНО «Лаборатория внутреннего туризма» labintur@gmail.com. В заявке нужно указать ФИО и контактный телефон.

Большая уральская тропа вышла за пределы Висимского заповедника, впереди еще 1000 км пути 2

На этой карте отмечены точки притяжения, имеющие огромный туристический потенциал и которые необходимо разведать волонтерам

Напомним, что с отрезком Большой уральской тропы, который проходит в Висимском заповеднике на Урале, связано много легенд. Информация о них не тиражируется, но активисты, волонтеры и сотрудники Висимского заповедника решили возродить тропу, достать из глубин небытия исторические памятники, сделав их объектами притяжения на треке, актуализировать тему защиты природы и сельскохозяйственных возможностей региона.

Читайте также на DK.RU: В развитие туризма на Среднем Урале вложат сотни миллионов рублей. Что получит бизнес?

Карты предоставлены Вячеславом Пестриковым

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «До 90% угля сейчас идет в Китай — это серьезные риски, необходима диверсификация»«До 90% угля сейчас идет в Китай — это серьезные риски, необходима диверсификация»
  • Для рывка бизнеса нужно «отпустить людей» — Аркадий РотенбергДля рывка бизнеса нужно «отпустить людей» — Аркадий Ротенберг
  • Ярослав Савин: Ключевой ингредиент в защите от обвинений в дроблении бизнесаЯрослав Савин: Ключевой ингредиент в защите от обвинений в дроблении бизнеса
  • «На рынке труда в этом сезоне только один тренд — настало время НЕ топов»«На рынке труда в этом сезоне только один тренд — настало время НЕ топов»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.