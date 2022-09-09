В развитие туризма на Среднем Урале вложат сотни миллионов рублей. Что получит бизнес?

В 2023 г. свердловские власти выберут 70 проектов по развитию туристской инфраструктуры, которые получат невозвратные субсидии. Кто и как на них может заявиться? Инструкция на DK.RU

По итогам текущего года турпоток в Свердловской области должен вырасти с 1,5 млн до 1,8 млн человек, а к 2035 г. в регион планируют ежегодно привлекать 5 млн туристов. Об этом замгубернатора Дмитрий Ионин заявил на заседании Экспертного клуба Свердловской области, где обсуждали, как превратить Средний Урал в одно из самых популярных туристических направлений. Замгубернатора отметил, что сегодня туризм это — самая импортозамещаемая отрасль. И если раньше его развитием занимались только энтузиасты, то сегодня в этом заинтересованы первые лица государства. А на создание инфраструктуры выделяются серьезные суммы из бюджетов разных уровней.

Как отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, наш регион стал одним из лидеров по объему господдержки от Ростуризма. В 2023 г. Екатеринбург получит из федерального бюджета 215 млн руб. на обустройство туристического центра. Еще 332,1 млн руб. регион получит на гранты для развития туристской инфраструктуры. Эльмира Туканова подробно рассказала о том, кто может заявиться на эти субсидии и что нужно сделать для того, чтобы успешно пройти отбор.

Кого поддержат?

Как отметила руководитель департамента по развитию туризма, на гранты смогут рассчитывать 70 проектов. Суммы, которые будут запрашивать предприниматели, должны покрывать не более 45% от затрат, необходимых на его реализацию — остальные 55% от стоимости проекта грантополучатель должен вложить самостоятельно.

Есть три направления, в рамках которых предприниматели могут обратиться за грантами. Распределение средств между проектами утверждено Ростуризмом.

1. На создание некапитальных средств размещения выделят 82 млн руб.

За счет этих средств планируют поддержать 17 проектов по созданию модульных средств размещения и 1 проект по созданию кемпинга. Максимальный грант по этой мере поддержки — 4,6 млн руб. на одного предпринимателя. Средства должны быть освоены в 2023 г. И также до конца 2023 г. эти глэмпинги и кемпинги должны заработать.

2.На новые туристские маршруты выделят 106,3 млн руб.

За счет них поддержат:

16 проектов по приобретению туристского оборудования,

10 проектов по разработке новых маршрутов,

5 проектов по созданию электронных путеводителей и мобильных приложений

3 проекта по созданию и развитию доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Размер максимального гранта на каждый из этих проектов — 3 млн руб.

Здесь же предусмотрена поддержка трех проектов по организации бассейнов круглогодичного функционирования — это могут быть открытые бассейны с подогревом. Максимальная сумма гранта — 5,5 млн руб.

3. На создание и развитие пляжей на берегах рек, озер и водохранилищ из федерального бюджета выделят 143 млн руб.

​За счет этих средств поддержат:

14 проектов по созданию и развитию благоустроенных пляжей, созданию детских площадок, пунктов общепита;

2 проекта по развитию национальных туристских маршрутов (в Свердловской области такой маршрут уже есть — «Демидовский»).

Максимальные суммы грантов здесь выше, чем по ранее обозначенным проектам. На обустройство береговых линий из федерального из регионального бюджета готовы выделить до 10 млн руб. На развитие «Демидовского маршрута» — до 7,5 млн руб.

Это неплохие условия. Особенно с учетом того, что со стороны регионального бюджета такого объема поддержки никогда не было, — отметила Эльмира Туканова.

Как получить грант?

Конкурсы на предоставление грантов будут объявлены в феврале-марте 2023 г. — после того, как субсидии от Ростуризма поступят в региональный бюджет. Для подачи заявки необходимо соответствовать ряду критериев:

Юрлицо или ИП должны быть зарегистрированы и работать в Свердловской области; У заявителя не должно быть просрочек и задолженностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов и др.; Предприятие не должно находиться в процессе реорганизации и ликвидации (исключение — присоединение к юрлицу, которое является участником отбора, другого юрлица); Предприятия не должно быть в реестре дисквалифицированных лиц; Предприятие не должно находиться в перечне организаций, которые причастны к экстремистской деятельности; У его уставном капитале не должно быть иностранного участия; И, наконец, предприятие не должно получать из федерального бюджета другие гранты на развитие туристских проектов.

По словам Эльмиры Тукановой, при отборе заявок приоритет будет отдаваться хорошо проработанным проектам, для реализации которых готов земельный участок. Еще один плюсик получат проекты, которые попадают в зону «Демидовского маршрута» или относятся к туркластерам «Большая Сысерть», «Гора Белая» и «Река Чусовая».

Предполагается, что грантовые проекты должны помогать развитию туризма в конкретном муниципалитете.

Для нас очень важны письма поддержки от глав муниципальных образований. Будет приветствоваться, если глава приложит к письму муниципальную программу по развитию туризма или отраслевую стратегию и докажет, что в инфраструктуре действительно необходим этот объект, — отметила Эльмира Туканова.

Еще один способ получить дополнительную поддержку — объединиться с другими предпринимателями. Например, заявитель, который планирует построить средство размещения, может указать в заявке, какие другие туристические центры и объекты навигации находятся рядом и каких не хватает.

Также Эльмира Туканова рассказала, что областные власти выделят субсидии на развитие событийного туризма. Организаторы крупных мероприятий могут рассчитывать на поддержку в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. Средства будут выделены из бюджета Свердловской области. Сбор заявок начнется 12 сентября.

Что еще?

Помимо грантов, предприниматели, которые занимаются развитием туристской инфраструктуры, могут рассчитывать на льготные кредиты по ставке 3-5% годовых. Срок кредитования — 15 лет. Средства могут быть направлены

на строительство и реконструкцию 3,4,5-звездочных гостиниц с площадью 5 тыс. кв. м или номерным фондом в 120 номеров;

на многофункциональные комплексы, в составе которых номера 3,4,5 звезд занимают не менее 10% площади номерного фонда.

Также для отелей и гостиниц введена нулевая ставка НДС. Для новых отелей она будет действовать в течение пяти лет с даты открытия, для работающих гостиниц — в течение пяти лет до 30 июня 2027 г.

Ранее Президент Уральского союза туриндустрии Ольга Ергунова рассказывала DK.RU, что спрос на глэмпинги в Свердловской области превышает предложение, поэтому в ближайшее время может появиться много новых проектов:

Дополнительным толчком к развитию этой сферы должны стать появившиеся меры господдержки. В рамках нацпроекта по развитию туризма уже в 2022 г. предприниматели могли подать заявку на получение гранта для строительства таких средств размещения. Например, можно получить до 3 млн руб. на приобретение туристического оборудования и до 3,5 млн руб. на открытие кемпингов. Но есть условие: на каждый бюджетный рубль должно быть привлечено 3 руб. частных инвестиций.

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