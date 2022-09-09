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В Екатеринбурге могут появиться два новых парка или сквера

В Екатеринбурге могут появиться два новых парка или сквера
Иллюстрация: ru.freepik.com

Места отдыха для горожан, возможно, будут устроены на улицах Азина и Воеводина. Сейчас эта земля относится к категории Ж-5 и Ц-1 — жилая застройка и деловая зона города.

#ГОРОД#НОВОСТИ

На городском портале Екатеринбурга в публикации «О принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Екатеринбурга» говорится об изменении границ территориальных зон.

Так, на месте снесенного здания по адресу Азина, 18 может появиться парк или сквер, потому что этот участок будет включен в территории общего пользования горожан ТОП-1. А это парки, набережные, скверы и бульвары. Сейчас участок обозначен как Ж-5  территория под жилую застройку.

Кроме того, в эту же категорию земель ТОП-1 попадает участок в районе улицы Воеводина. Изначально здесь планировалось строительство зданий общественного или делового назначения, так как земля относится к категории Ц-1.

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Трамвайная ветка пройдет по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой, а кольцо появится на перекрестке улиц Лучистой и Чемпионов. В инфраструктуру конечной остановки будут включены само трамвайное кольцо с остановочными навесами, сквер с усиленным озеленением, пешеходные дорожки, перехватывающая автостоянка для жителей загородных территорий, чтобы они могли пересесть на общественный транспорт.

Также наш город выиграл конкурс Ростуризма на создание единого архитектурного и дизайн-кода города. На обустройство туристического центра столица Урала получит 215 млн руб. На полученные деньги в 2023 г. победители смогут внедрить в туристских центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду.

Автор: Татьяна Юстус
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