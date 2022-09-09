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Эрдоган заявил, что Россия поставит Турции газ на максимально выгодных условиях

РЕджеп Тайип Эрдоган
РЕджеп Тайип Эрдоган. Иллюстрация: ТАСС

«У нас пока нет проблем с поставками. Россия не применяла в отношении нас санкции». Турция надеется на выгодные цены на газ из России и активно разрабатывает месторождение в Черном море.

#ПОЛИТИКА#НАЦРЕСУРСЫ#НОВОСТИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что переговорил с Владимиром Путиным по поводу цен на газ. Журналистам канала NTV он заявил:

У нас пока нет таких проблем [с поставками]. Россия не применяла в отношении нас санкции. У меня была встреча с ним [Путиным], в ходе которой мы говорили о цене [на газ]. Если его позиция окажется позитивной, то для нашего народа будут предоставлены максимально выгодные цены, — сказал Эрдоган.

Турецкий президент добавил, что на фоне энергетического кризиса зима для Европы будет непростой, в том числе с финансовой точки зрения. В Турции же такой проблемы нет. Анкара, по словам Эрдогана, ставит своей целью дать своим гражданам в 2023 г. максимально дешевый газ за счет добываемого в стране сырья. В разработку месторождения Сакарья в Черном море страна вложит почти $10 млрд. Начать добычу планируют в 2023 году, запасы оцениваются в 540 млрд куб. м.

Напомним, сейчас поставки нефти и газа из России в Европу резко снижены. Брюссель работает над снижением зависимости от российского газа. Весной после введения санкций ЕС Москва перевела расчеты за газ для «недружественных» стран (в список таких государств входит весь ЕС) в рубли. Ряд стран платить в рублях отказался, в итоге поставки в Финляндию, Нидерланды, Польшу, Данию и Болгарию были остановлены.

С Болгарией и Гаагой переговоры могут быть возобновлены, писал DK.RU.

Читайте также о ситуации с Северным потоком».

Автор: Александра Клименко
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