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Уральский завод получил предостережение от Гострудинспекции

Уральский завод получил предостережение от Гострудинспекции
Иллюстрация: заводы.рф

В ведомство поступили сведения из департамента по труду и занятости населения о возможных нарушениях трудового законодательства в части введения режима неполного рабочего дня.

#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#НОВОСТИ

В августе часть коллектива Каменск-Уральского металлургического завода (ок. 150 человек) получила уведомления о переходе на неполный рабочий день из-за снижения числа заказов. До введения антироссийских санкций завод отправлял значительную часть продукции на экспорт.

Отправленным в простой сотрудникам гарантировали выплату 2/3 оклада.  

В связи с этими изменениями государственная инспекция труда отправила руководству КУМЗа предостережение, сообщает ЕАН.

Ведомство напомнило: предприятие может по своей инициативе ввести неполный рабочий день на срок не более шести месяцев. Минимальный период, по истечении которого можно вновь ввести неполный рабочий день, не установлен.

КУМЗ — одно из градообразующих предприятий Каменска-Уральского, входит в число крупнейших в стране производителей алюминиевой продукции высокого передела. Ее закупают предприятия нефтегазового и строительного комплексов, а также компании, работающие в сфере автомобилестроения. Контролируется структурами Виктора Вексельберга.

Напомним, что в сентябре на Каменск-Уральском металлургическом заводе сменился директор. Предприятие возглавил Михаил Ненюков. До этого он работал заместителем председателя правления, операционным директором в ООО «УК «РОСНАНО».

В  конце 2020 г. КУМЗ попал под санкции США как одно из предприятий, деятельность которого «противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике». В марте предприятие было внесено в санкционный список Японии.

Автор: Виктория Говорковская
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