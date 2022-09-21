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Свердловскую область признали одним из худших регионов по экологии

Свердловскую область признали одним из худших регионов по экологии
Иллюстрация: javascript.plainenglish.io

За последний год регион ухудшил позиции в экологическом рейтинге. Теперь он занимает в нем предпоследнюю строчку с конца. С ним соседствуют Омская и Иркутская области.

#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов РФ по итогам лета 2022 г. Он формируется с 2007 г. и обновляется по итогам каждого сезона.

По результат лета 2021 г. и весны 2022 г. Свердловская область занимала 83-е место в рейтинге. Сейчас она опустилась на строчку ниже. По оценке «Зеленого патруля» хуже экологическая обстановка только в Омской области.

В ТОП-10 экологически благополучных регионов вошли: Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Курская область, Москва, Чукотка, Алтайский край, Костромская область, Чувашия, Чечня.

Ранее DK.RU сообщил, что 18 городов Урала, включая Екатеринбург, попали в зону риска по химическому загрязнению. К таким выводам пришли авторы правительственного доклада. Исследователи обнаружили в атмосфере более 50 вредных для здоровья веществ, среди которых формальдегид, аммиак, соляная и серные кислоты, разные металлы. В целом, в условиях такой химической нагрузки проживает 3,2 млн человек — треть населения региона. ﻿

Екатеринбург вошел в десятку городов России с самым высоким уровнем жизни. В этом списке Екатеринбург обогнали Мурманск и Калининград. Мониторинг провел Финансовый университет при правительстве России.

Автор: Виктория Говорковская
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