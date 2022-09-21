Иван Зайченко анонсировал продажу пентхауса с бассейном. Нюанс — он не собственник

Трехэтажный пентхаус в центре Екатеринбурга площадью в 364 кв. м. выставлен на продажу за 45 млн руб. Основатель сети магазинов «Жизньмарт» утверждает, что «выторговал скидку» у владельца.

Сообщение о продаже пентхауса Иван Зайченко опубликовал в своем Телеграм-канале. Он объяснил, что собственник люксовой недвижимости — один из потенциальных кандидатов на открытие «Жизньмарт» в Дубае:

Правда, у него сейчас нет достаточных инвестиций. Но зато есть квартира в Екатеринбурге, которую он готов продать, чтобы часть вырученных денег направить в проект. Я подумал, может быть, кому-то было бы интересно купить его квартиру?

Предприниматель отмечает, что продажа срочная, поэтому собственник готов снизить цену до 39 млн руб.

Пентхаус располагается на 23, 24 и 25-м этажах здания.

Окна в пол, вид на Екатеринбург с высоты птичьего полета, терраса 120 кв. м с подогреваемым бассейном, два дополнительных видовых балкона, потолки больше четырех метров, окна Schuco, зимний сад, место под посадки деревьев и растений с подготовленным дренажом, ниша под сауну, — так описывается объект в объявлении на «ЦИАН».

Пентхаус продается без отделки, но к нему прилагаются дизайн-проект и два варианта проекта планировки.

Ранее DK.RU сообщил, что в этом году в Санкт-Петербурге откроются первые магазины сети «Жизньмарт». Все точки будут работать по франшизе.

Начать мы решили с Петербурга, так как он во многом похож на Екатеринбург. Здесь у нас уже есть много контактов с поставщиками, которые сами на нас выходили. А наши партнеры, в том числе из Екатеринбурга, готовы открывать магазины. Раз есть спрос, мы решили сформировать и предложение. Сначала запускаемся в Тюмени, Челябинске и следом в Петербурге, — рассказала Марья Кленовская, руководитель направления мини-формат.

В Екатеринбурге работает более 40 магазинов «Жизньмарт», их число заметно выросло в последние два года.