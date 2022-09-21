Уральская сеть жестких дискаунтеров нацелилась на Санкт-Петербург

В сети «Доброцен» товары выкладываются на пол на паллетах и в коробках. За первое полугодие 2022 г. она увеличила обороты на 92%. Это лучший показатель в сегменте дискаунтеров.

Предприниматель Вадим Терещенко открыл первый магазин «Доброцен» в 2016 г. в Красноуфимске, рассказывал DK.RU. Сеть активно развивается в разных регионах России, в Белоруссии, Армении и Узбекистане. В 2023 г. собственник планирует вывести дискаунтер на рынок Санкт-Петербурга.

Сейчас компания ищет помещения для магазинов с укрепленными полами (товар выкладывается на пол на паллетах и в коробках) и с большим паркингом.

В Екатеринбурге работает два магазина сети «Доброцен».

В последние месяцы в столице Урала выросло число дискаунтеров. Летом в микрорайоне Птицефабрика открылся дискаунтер сети «Магнит» — «Моя цена», а в августе — несколько магазинов «Чижик» X5 Group: на ул. Волгоградской, д. 47, ул. Крестинского д. 2 и на ул. Серафимы Дерябиной, д. 24.