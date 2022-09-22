В Уральском отделении РАН избран новый председатель

Институт возглавил руководитель объединенного ученого совета УрО РАН по гуманитарным наукам Виктор Руденко. Он сменил на посту Валерия Чарушина, который руководил отделением с 2008 г.

Уральское отделение Российской академии наук возглавил председатель объединенного ученого совета УрО РАН по гуманитарным наукам, ученый-правовед Виктор Руденко. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

Виктор Руденко — доктор юридических и кандидат философских наук. На сайте РАН указано, что он — автор 315 научных трудов, в том числе 4 личных и 15 коллективных монографий, разработчик и соразработчик 20 законопроектов. Помимо Виктора Руденко на пост председателя Уральского отделения РАН также претендовал директор Института математики и механики УрО РАН Лукоянов Николай.

Виктор Руденко сменил на посту химика-органика Валерия Чарушина, который руководил отделением последние 14 лет. Валерий Чарушин — доктор химических наук. До 2021 г. также возглавлял Институт органического синтеза УрО Ран. Академик занимается развитием новых методов органического синтеза, созданием биологически активных соединений и перспективных органических материалов.

Ранее DK.RU писал, что сотрудники Института органического синтеза УрО РАН совместно с УрФУ работают над созданием лекарств от COVID-19. Ученые уже подобрали более 50 образцов новых соединений, которые могут стать основой для новых препаратов.

Мы провели компьютерное моделирование, виртуальный биологический скрининг и, опираясь на его результаты, провели докинг этих образцов по отношению к вирусной РНК полимеразе. На основании этих результатов подготовили библиотеку соединений, которые сейчас будут тестироваться в Новосибирске в НПО «Вектор», — рассказывал Валерий Чарушин.

Читайте также на DK.RU: Сделать свою Кремниевую долину: как ученые на Урале объединились ради мегапроекта