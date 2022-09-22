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Промышленной ипотекой на Среднем Урале решили воспользоваться 27 компаний

Промышленной ипотекой на Среднем Урале решили воспользоваться 27 компаний
Иллюстрация: freepik.com

Замминистра промышленности и науки области Игорь Зеленкин считает, что количество таких предприятий вырастет, поскольку существующие меры поддержки распространяются, в основном, на оборудование.

#ПРОИЗВОДСТВО#ГОСПОДДЕРЖКА#НОВОСТИ

Минпромнауки Свердловской области собрал заявки от крупных и средних предприятий, которые подтвердили необходимость в получении промышленной ипотеки. Как рассказал в ходе брифинга замминистра Игорь Зеленкин, сейчас в перечне 27 предприятий, но со временем их количество может увеличиться.

Это помощь нашим предприятиям за разумные кредитные ресурсы — от 3 до 5%. На привлеченные средства можно приобрести, построить или реконструировать здания и сооружения. Если федеральный и региональный фонды развития предоставляли инструменты для покупки оборудования, то покупка и ремонт недвижимости не финансировались государством совсем. Теперь пробел заполнен, — отметил Игорь Зеленкин.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о промышленной ипотеке, которую запустили в начале сентября. В рамках программы предприятия смогут получить долгосрочные кредиты на срок до семи лет по ставке в 5% годовых. Для инновационных компаний ставка будет составлять 3%. Максимальная сумма кредита — 500 млн руб. 

Предполагается, что первый отбор участников этой меры поддержки пройдет уже в IV квартале текущего года. Но по поводу промышленной ипотеки остается много вопросов. Основатель аудиторской группы «Капитал» Ирина Екимовских рассказала DK.RU о сложностях, с которыми могут столкнуться компании.

Автор: Елизавета Порошина
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