«ПГК» продала свои цементовозы арабской компании. Теперь она контролирует 30% парка в РФ

Сумма сделки оценивается в диапазоне 4,5-10 млрд руб. Она состоялась еще весной или в начале лета, однако известно об этом стало только сейчас. «ПГК» завершила процесс выхода из нецелевых сегментов.

«Первая грузовая компания» («ПГК», принадлежит предпринимателю Владимиру Лисину) продала 4 тыс. специализированных железнодорожных вагонов по перевозке цемента (хопперов-цементовозов) «Первому промышленному оператору» («ППО», 94% ее акций принадлежит арабской компании Midory Trade FZ). Сделка произошла ранее, предположительно — весной или в начале лета, однако известно об этом стало только сейчас. Как сообщает РБК со ссылкой на два источника, цементовозы переданы в парк «ППО» еще летом 2022 г. Вместе с имуществом «ПГК» передала и сервисные контракты по перевозке грузов для крупнейшего в России производителя цемента «Евроцемента».

Сумма сделки могла составить не менее 4,5 млрд руб., полагает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Управляющий партнер компании «Инфра Проекты» Алексей Безбородов оценивает сделку в диапазоне 4,5-6 млрд руб. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что «ПГК» продала парк на «высоком рынке», а значит сумма могла доходить до 10 млрд руб.

Сами предприятия заявили, что «не комментируют детали коммерческих сделок».

Согласно данным отраслевого агентства Rollingstock, на начало августа российский парк хопперов-цементовозов насчитывал 23,4 тыс. вагонов. Таким образом, «ПГК» продала 17% парка этих вагонов. После закрытия сделки «Первый промышленный оператор» стал лидером на этом рынке с 7,5 тыс. цементовозов. Это более 30% всех хопперов-цементовозов в стране, отметил управляющий партнер Rollingstock Александр Поликарпов.

Источник издания, близкий к «Первой грузовой компании», говорит, что с продажей цементовозов «ПГК» завершила процесс выхода из непрофильных активов, которым занималась последние несколько лет. В 2020 г. она продала весь парк цистерн (около 13 тыс. вагонов — на 19 млрд руб.), летом 2022 г. — более 4 тыс. универсальных платформ (4 млрд руб.).

Теперь компания усиливает присутствие в стратегических сегментах, которые обладают потенциалом роста или где «ПГК» имеет конкурентные преимущества: полувагоны, крытые вагоны и фитинговые платформы.

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