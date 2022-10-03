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Область заплатит 200 млн руб. за ландшафтный дизайн развязки Кольцовского тракта с ЕКАД

Область заплатит 200 млн руб. за ландшафтный дизайн развязки Кольцовского тракта с ЕКАД
Иллюстрация: Департамент информационной политики Свердловской области

Развязка расположена на «гостевом маршруте» из аэропорта. Общая площадь участков, предназначенных для выполнения благоустройства, составит 113 гектаров. Сейчас они выглядят заросшими и неухоженными.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Евгений Куйвашев поручил благоустроить дорожную развязку Кольцовского тракта с Екатеринбургской кольцевой автодорогой. На работы будет выделено 200 млн руб. из областного бюджета.

Развязка расположена на гостевом маршруте, на пути из аэропорта и в аэропорт. Рядом находится выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», где проходят мероприятия всероссийского и международного уровней. Поэтому мы должны создать привлекательное общественное пространство для горожан и гостей города, — сказал и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Развязка имеет форму клевера. Прежде всего в благоустройстве нуждаются пространства внутри колец, образованных съездами, сообщает официальный Telegram-канал правительства Свердловской области.

Напомним, ЕКАД строили почти 30 лет. В сентябре был завершен и запущен в эксплуатацию последний участок дороги. Проект позволил объединить четыре федеральные дороги: Пермский тракт, M-5 «Урал», Екатеринбург-Шадринск-Курган и Тюменский тракт. Старт автомобильному движению на новых и реконструируемых участках транспортной сети дал президент Владимир Путин.

Ранее DK.RU сообщил, что строительство скоростной трассы М-12 из Москвы в Казань подорожало до 800 млрд руб. (на 30% сверх сметы). На этот раз виной всему не только рост цен на железо, но и сложности с рельефом, которые невозможно было предусмотреть.

Начало строительства второго участка трассы Казань – Екатеринбург было намечен на 1 октября. Первый этап работ включает в себя возведение обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане, следует из описания аукциона на поиск подрядчика, который появился на сайте госзакупок, строительство продлится до 2025 г.

Автор: Виктория Говорковская
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