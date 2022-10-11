«Универсальное образование и социальный капитал». Что еще УрГЭУ может дать студентам?

29 октября в 12.00 Уральский государственный экономический университет проведет День открытых дверей, где абитуриентам расскажут о новых правилах набора. Подробности в материале.

В интервью DK.RU доктор юридических наук, заведующий кафедрой конституционного и международного права УрГЭУ Александр Савоськин рассказал о том, что изменилось за последний год в Институте государственного, муниципального управления и права УрГЭУ для абитуриентов.

Расскажите, почему День открытых дверей проводится уже в октябре? Что покажут будущим студентам?

— Это будет первый День открытых дверей для абитуриентов-2023. Он проводится для того, чтобы они уже начали выбирать направления подготовки и предметы для сдачи ЕГЭ. Планируется рассказать в целом про юриспруденцию и экономику, чтобы ребята, которые еще не определились, поняли, хотят ли они изучать эти науки.

Если у абитуриентов или у родителей возникнет какой-то конкретный вопрос, на Дне открытых дверей они смогут поговорить с заведующими кафедрами или с директором Института, то есть с теми, у кого они будут учиться. В этот день для абитуриентов будет открыта лаборатория, где наши студенты оттачивают навыки, необходимые криминалистам. Традиционно мы показываем зал судебных заседаний.

Какие возможности студентам дает полный цикл образования?

— Те, кто поступает в колледж, программу следующей ступени проходят ускоренно, так как некоторые предметы могут быть перезачтены в бакалавриате. Кроме того, определившись с направлением образования, абитуриент может выбрать, с какого уровня ему удобнее начать обучение.

С этого учебного года выпускникам одиннадцатых классов мы предоставляем возможность поступать на очно-заочную форму обучения. Это хорошая возможность для работающих студентов, так как занятия проходят в вечернее время и в выходные, но при этом, конечно, больше самостоятельной работы. Кроме того, на местах с оплатой стоимости обучения учеба обходится дешевле.

Какие преимущества есть у выпускников Института государственного, муниципального управления и права УрГЭУ?

— Правовое образование универсально, то есть с ним можно работать в любой сфере. Знание законов и навыки, которые студенты здесь получают, учат их с достоинством выходить из любых конфликтных ситуаций. Плюс можно получить одновременно два высших образования в пределах одного вуза.

Это формальный аспект, но есть и неформальный, не менее важный. На этапе студенчества у ребят формируется социальный капитал, который впоследствии поможет им встать на ноги. В этом смысле широкопрофильные образовательные учреждения дают намного больше, чем моновузы.

Что вы советуете ребятам в плане личностного роста, если они выбирают профессию юриста?

— Юриспруденция находится в списке профессий, которые нужны везде и дают возможность хорошо зарабатывать. Но я всегда говорю, что юриспруденция подходит не всем. Это может быть неправильно с точки зрения маркетинга, но правильно с точки зрения будущего для студента. Идеальный юрист — это человек, который любит конфликтовать.

Если человек не любит конфликтовать, он никогда не сможет быть успешным в суде, а суд — это вершина карьеры юриста. Да, в юриспруденции есть и другие сферы, это работа с документами, с договорами, там на первый план выходят другие качества — усидчивость и способность обрабатывать большой объем текстовой информации.

Но, повторюсь, образование у юриста универсальное, его можно использовать не только для построения карьеры, но и для себя. Тем более, что с точки зрения личностного роста все ключевые навыки юриста тренируются, даже умение конфликтовать. Ребят на младших курсах мы уже водим в суд, чтобы они сразу понимали, что их ждет и какие навыки придётся оттачивать.

В чем особенность работы юристов тех направлений, по которым вы их готовите?

— Во-первых, если опираться на правильную терминологию, то чтобы учиться на нашей кафедре, при подаче документов абитриенту нужно выбрать направление подготовки «Юриспруденция», а затем профиль «Государственно-правовой». Мы готовим юристов для властных структур. Абсолютно любая государственная деятельность основывается на знании законов. К нам на переподготовку часто приходят чиновники, у которых не хватает правового образования. Наш выпускник может работать не только юристом, но и, понимая, как устроена система власти, может быть занят и на государственной службе.

Работа юристов-международников как-то изменится в связи с последними событиями?

— На текущий момент в международном праве меняются правила игры, некоторые механизмы уходят и заменяются другими. Теперь у юристов нет возможности, как раньше, решать вопросы через Европейский суд по правам человека, не работают многие международные договоры в части транзакций и защиты капитала.

Сейчас мы ждем, когда произойдет переоценка всего происходящего, тогда мы усилим международный блок. Но на текущий момент мы несколько сократили его в пользу более актуальной темы — государственного муниципального контроля.

Таким образом, у нас есть возможность подготовить студентов так, чтобы они могли быть гибкими в существующей системе и смотреть на ситуацию с разных сторон. Наши студенты могут работать как в бизнесе, так и во властных структурах, имея за плечами не только багаж необходимых теоретических знаний, но также практические навыки и социальный капитал.

Читайте также на DK.RU: В регионе появились «предпринимательские классы». Чему учат школьников?

реклама