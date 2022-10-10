Гранитная история. Почему Екатеринбург не может позволить себе уральский гранит?

Это один из самых прочных материалов для благоустройства городов. Добывают его на Урале. Но уральский гранит пока в основной массе «уходит» в столицы, в Европу. Почему? Мнения экспертов.

Судьба гранитных проектов на Урале непростая. Дефицит, высокие цены, логистика — все влияет на то, что с гранитом могут работать далеко не все подрядчики. В Екатеринбурге гранит применяется пока что точечно — на конкретных объектах определенных компаний. Причем не все могут правильно его использовать. Бывает и так, что дорогой, буквально вечный природный материал, выложен неровно, люди идут и спотыкаются.

Москва и Санкт-Петербург буквально «одеты» в гранит, почему в Екатеринбурге гранитных проектов не так много?

Михаил Вяткин, руководитель Союза архитекторов Свердловской области, начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений с 1996 по 2014 гг.

— Чтобы «одеть» Екатеринбург в гранит, нужно для начала пополнить городской бюджет, потому что гранит стоит в разы дороже, чем обычный бетон. Москва может себе позволить много гранита, причем нашего, уральского, а у нас просто денег нет.

Конечно, это долговечный материал, особенно для благоустройства города — для тротуаров, бордюров, для цоколя зданий, и в интерьерах его тоже можно использовать. Я думаю, что все архитекторы будут только «за», если гранита будет много. Но это дорогое удовольствие.

Если сравнивать бетонные бордюры и гранитные, то гранитные будут стоять, можно сказать, вечно, а бетонным рано или поздно придет конец, потому что у этого материала морозостойкость, то есть определенное количество циклов замораживания и оттаивания, ограничена. Он рассыплется, раскрошится и кончится, хотя какое-то время постоит. Это лучше, чем ничего.

Используется ли гранит в Екатеринбурге сейчас для благоустройства города?

Комитет по благоустройству администрации Екатеринбурга:

— В 2022 г. выполнен ремонт тротуаров с покрытием из гранитной плитки на следующих объектах: ул.8 Марта (четная сторона) от проспекта Ленина до переулка Театральный — 861 кв. м и по проспекту Ленина от здания № 35 до улицы Толмачева, всего 2 487 кв. м.

Чем хорош гранит для благоустройства города? Почему гранит в Екатеринбурге используют ограниченно, можно сказать точечно? Какие сложности для муниципалитета могут возникнуть при использовании гранита?

Алексей Белышев, экс-заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования:

— Гранит — это не только долговечно, это и другая эстетика, потому что это природный материал. Не только российские столицы используют его, но и европейские города. Переход от бехатона к граниту, безусловно, передовое, разумное решение. Для работы с этим материалом, как и с любым другим, требуется определенный навык. Одна из компаний, которые используют гранит в своих проектах и владеют нужной технологией, — «Атомстройкомплекс».

С таким материалом вообще могут работать только крупные компании, накопившие опыт, где есть специалисты, которые могут оценить качество материала и организовать процесс укладки и последующей эксплуатации. Для укладки гранита нужно «набивать руку» годами.

Сейчас гранит достать сложно еще и потому, что появился дефицит на этот камень. Вспомните 2018 год, когда одновременно в 11 городах строились стадионы для проведения игр чемпионата мира по футболу. Кроме того, в те годы началась программа «Комфортная городская среда». И во многих городах, не только в миллионниках, но и в малых и средних, возникли эти проекты по переустройству. Конечно же, производители материалов были не совсем готовы к такому ажиотажному спросу.

Плюс сложности в использовании гранита добавляет тема заключения государственных и муниципальных контрактов, которые проводятся на конкурсной основе. Процедура длится несколько месяцев. И это, безусловно, выбивает у победителей конкурсов время, по которому необходимо заблаговременно заказать производителю гранитных изделий необходимый объем.

Это все породило небольшой дефицит, который действительно очень сложно восполнить, особенно когда объемы набираются большие. Их сложно просто так взять и одномоментно, своевременно, без каких-то проволочек и срывов сроков получить. Поэтому это такая объективная причина, связанная с тем, что строительная индустрия еще не раскачалась.

Алексей Кожемяко, первый заместитель генерального директора ПАО «Уралмашзавод», экс-руководитель МУП «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» (2008-2010 гг.):

— На мой взгляд, гранит — один из лучших натуральных материалов для обустройства общественных пространств, тротуаров, набережных, площадей. Он прочен, долговечен, очень устойчив к погодному влиянию и к воздействию противогололедных материалов, что важно для нашей специфики, а также разнообразен по цвету, природной фактуре, эстетичен. Конечно, гранит — недешевый материал, но при правильной укладке это с лихвой окупается, так как он практически не требует ремонтов.

В последнее время гранит все чаще применяется при благоустройстве в городах, вытесняя плитку. Это хорошо заметно и в Екатеринбурге, взять, например, проспект Ленина, реконструированный к чемпионату мира по футболу, или площадь перед Театром юного зрителя, которая была воссоздана в граните одновременно с реконструкцией театра.

В работе с гранитом есть несколько важных моментов, которые стоит учитывать, особенно с точки зрения муниципального или государственного заказчика.

Во-первых, сезонные ограничения для благоустроительных работ: как правило, большие площади мощения и высокий спрос на гранит диктуют заблаговременную закупку всего объема камня, лучше еще с осени. Для этого подрядчику надо иметь согласованный проект, понимать потребность, иметь оборотные средства.

Во-вторых, при кажущейся простоте, укладка гранита требует четкого соблюдения технологии, высокой квалификации исполнителей и постоянного контроля. Важна и последующая гарантия.

Поэтому, по моему мнению, и практика это подтверждает, выполнять такие работы под силу прежде всего крупным строительным компаниям, обладающим опытом и компетенциями. Кстати, в гранит проспект Ленина и площадь у ТЮЗа «одевал» «Атомстройкомплекс».

Откуда гранит везут на Урал? В каких проектах вы использовали гранит? Какие есть нюансы в работе с ним?

Владимир Иванов, главный инженер компании «Отделстрой» корпорации «Атомстройкомплекс»:

— Являясь постоянным партнером власти в реализации проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, наш коллектив наработал уникальный для Екатеринбурга опыт работы с гранитом. Мы постоянно применяем его и в благоустройстве территорий, и в облицовке фасадов, причем как на инфраструктурных, так и на жилых объектах.

В нашем «гранитном» портфолио — здание Законодательного собрания Свердловской области, Театр юного зрителя, при реконструкции которого было уложено более 15 тыс. кв. м гранита — выполнены цельные ступени и пандусы из большеформатных гранитных плит, а также амфитеатр из радиусных плит. Блоки размером 500х500 мм на карьере изготавливали специально под этот заказ.

К Чемпионату мира по футболу 2018 г. мы уложили около 25 тыс. кв. м гранита на улице Ленина, на территории вокруг Центрального стадиона, на улице Пирогова. Сейчас на Дворец водных видов спорта идет большой объем гранита: порядка 6 тыс. кв. м, из которых примерно 5 тыс. кв. м — благоустройство и еще 1 тыс. кв. м — на отделку.

Мы хорошо знаем риски, которые принимает на себя подрядчик, выполняющий подобные проекты. Дело в том, что, несмотря на наличие гранитных карьеров на Урале, получить этот дорогой материал в нужном объеме и высокого качества к определенному сроку бывает непросто. Например, при работе над ТЮЗом нам пришлось договариваться с китайскими коллегами и изготавливать гранитные изделия в Китае. Мы стараемся заказывать их заранее — для этого, конечно, важно, чтобы проект был согласован своевременно и в процессе реализации не подвергался корректировке.

В противном случае возникают убытки — ведь применить уже заказанные из гранита изделия где-либо еще невозможно, они остаются неиспользованными и потом пылятся на складах. Во-вторых, неизбежен срыв сроков, поскольку оперативно заказать новую партию изделий из гранита невозможно. Практика показывает, что реализовывать проекты в граните по силам только крупным, опытным подрядчикам, у кого есть наработанные связи с поставщиками, возможности закупить материал заранее и, конечно, опыт в его укладке. Мне нравится работать с этим материалом — несмотря на сложности с логистикой, он позволяет проявить мастерство и получить результат, которым потом гордишься.

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